عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس صندوق التنمية الحضرية: القاهرة ستصبح أجمل مدن العالم بحلول 2030

المهندس خالد صديق
المهندس خالد صديق


أكد المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن هناك جهود كبيرة تستهدف أن تصبح القاهرة من أجمل مدن العالم في 2030، ، مشيرًا إلى أنه يوجد مشروعات كبيرة، بينها تطوير عواصم محافظات المدن الكبرى، حيث نستهدف 500 ألف وحدة، وتجاوزنا 112 ألف وحدة في المرحلة الأولى بنسبة تنفيذ 90% ، بتكلفة 120 مليار جنيه.


وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر، الذي تقدمه الإعلامية ندى رضا، على شاشة سي بي سي،  أن المشروع الثاني حدائق الفسطاط، في قلب القاهرة القديمة، عبارة عن 500 فدان، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى وبحيرة عين الصيرة، وجاري العمل على المرحلة الثانية، بجانب متحف الحضارات ومسجد عمرو بن العاص، بجانب المنطقة  الثقافية، وسيتم الانتهاء منها الشهر القادم، وانتهاء المشروع بالكامل في ديسمبر 2023، بتكفلة 6 مليار جنيه.

وواصل:" تحالف عالمي سيدير هذا المشروع، لأن من المشروعات المعدودة باليد فى العالم أكمله".


وفيما يتعلق بمشروع مثلث ماسبيرو، قال إنه الأشهر إعلاميًا، فهذه المنطقة عبارة عن "فس ألماظ" وخاصة فيما يتعلق بالمنطقة، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة طالها يد الزمن في السنوات الماضية قبل تطويرها.

خالد صديق تحالف عالمي حدائق الفسطاط لقاح سينوفاك التنمية الحضرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم| مصر تبتعد عن 8 منتخبات وتخوض 10 مباريات

تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك

اطلقت ولا لسه آنسة| مفاجأة جديدة في واقعة راقصة الفستان الأزرق| فيديو

فرمان حاسم من كولر .. الأهلي يتمسك بنجم الفريق ويرفض رحيله

رحلة بلا عودة لقاع المحيط| إعلان مصرع ركاب غواصة البحث عن "تايتنك".. ماذا قالت الشركة وأصدقائهم؟

سِت شِمال | اعتراف صادم من المتهم بإجبار متزوجة على علاقة آثمة

رسالة غامضة من محامي كهربا تثير الجدل

مفاجأة..اتحاد الكرة يطالب الكاف بتأجيل الفئة المشاركة في أفريقيا الموسم القادم

ترشيحاتنا

انهيار تاريخي في سعر الليرة التركية

رئيس جمعية جراحات الجهاز الهضمي يروي مواقف انسانية لخدمة المرضى

سعر مرسيدس GLC 200 AMG موديل 2023 في مصر.. صور

بعثة حج الجمعيات الأهلية تستعد لاستلام مخيمات عرفات

4 كلمات أوصى بها النبي في هذه الأيام داوم عليهم

بوسي : عملت عملية تجميل في مناخيري..وعرفت وفاة أبويا بعدها بيومين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنبأ منذ عام 2006..علاقة صادمة بين مسلسل ذا سيمبسونز والغواصة تيتيان وتيتانك

شائعات الانفصال تطارد محمد فراج وبسنت شوقي| شاهد أحدث إطلالاتهما سويا

رئيس لجنة سلامة الغذاء: ضعوا اللحوم أمام المروحة قبل تخزينها لهذه الأسباب

ثقافة الدقهلية تحتفي بذكرى ميلاد الشاعر نجيب سرور|صور

فيديو

قرار جديد حول السبائك وسر تراجع أسعار الذهب في مصر..فيديو

تفاصيل ومدة إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص.. فيديو

العالم يحبس انفاسه .. بدء العد التنازلي لانتهاء الغواصة تيتان وركابها الخمسة

كنت جيت بالمايوه.. زلّة لسان شيرين تضعها في مرمى النقد |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ