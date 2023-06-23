رئيس صندوق التنمية الحضرية: القاهرة ستصبح أجمل مدن العالم بحلول 2030



أكد المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن هناك جهود كبيرة تستهدف أن تصبح القاهرة من أجمل مدن العالم في 2030، ، مشيرًا إلى أنه يوجد مشروعات كبيرة، بينها تطوير عواصم محافظات المدن الكبرى، حيث نستهدف 500 ألف وحدة، وتجاوزنا 112 ألف وحدة في المرحلة الأولى بنسبة تنفيذ 90% ، بتكلفة 120 مليار جنيه.



وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر، الذي تقدمه الإعلامية ندى رضا، على شاشة سي بي سي، أن المشروع الثاني حدائق الفسطاط، في قلب القاهرة القديمة، عبارة عن 500 فدان، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى وبحيرة عين الصيرة، وجاري العمل على المرحلة الثانية، بجانب متحف الحضارات ومسجد عمرو بن العاص، بجانب المنطقة الثقافية، وسيتم الانتهاء منها الشهر القادم، وانتهاء المشروع بالكامل في ديسمبر 2023، بتكفلة 6 مليار جنيه.

وواصل:" تحالف عالمي سيدير هذا المشروع، لأن من المشروعات المعدودة باليد فى العالم أكمله".



وفيما يتعلق بمشروع مثلث ماسبيرو، قال إنه الأشهر إعلاميًا، فهذه المنطقة عبارة عن "فس ألماظ" وخاصة فيما يتعلق بالمنطقة، مشيرًا إلى أن هذه المنطقة طالها يد الزمن في السنوات الماضية قبل تطويرها.