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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شذي حسون تنشر صورة لها بصحبة فاندام

شذي وفان دام
شذي وفان دام

نشرت الفنانة شذي حسون صورة جديدة لها تجمعها بالنجم العالمي فاندام، وذلك عبر صفحتها الخاصة على "إنستجرام"، وظهرت شيري بصحبة الفنان فاندام في أحد الأماكن العامة.

وتتميز العراقية شذي حسون ، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد شذى حسون في أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أوالإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد شذى حسون على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.

وعلي جانب اخر انتهت الفنانة شذى حسون، من تسجيل اغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "حلم عمري"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب ومن المقرر ان يتم طرحها عبر القناه الرسمية على "اليوتيوب" وجميع المنصات.
 
أغنية "حلم عمري" من كلمات حسام سعيد، محمد زعفراني، توزيع تيام طارق، والكليب من إخراج فادي حداد.

يذكر أن المطربة شذي حسون طرحت لايف ستايلز ستوديوز على طريقة الفيديو كليب، ديو أغنية "مون امور" الذي يجمع النجمة شذى حسون والنجم فوديل.

وحمل كليب "مون أمور" الذي تم طرحه على اليوتيوب توقيع المخرج زياد خوري الذي قدم صورة مختلفة عكست أجواء الأغنية الإيجابية من ناحية الفكرة البسيطة التي جمعت شذى وفوديل.

أغنية "مون أمور"

وجاءت أغنية "مون أمور" باللهجة المغربية، وسريعة وجديدة من حيث اللحن العصري بتركيبته الموسيقية، إضافة إلى التناغم والانسجام بين شذى وفوديل.

 

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