عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيرادات فيلم The Flash بعد أسبوع من عرضه في مصر والعالم

The Flash
The Flash

حقق فيلم The Flash إيرادات بلغت حوالي 150 مليون دولار حول العالم، بعد حوالي أسبوع من طرحه في دور العرض داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية. 

 

وبلغت إيرادات The Flash حوالي 70 مليون دولار في البوكس أوفيس الأمريكي، وهو رقم مخيب لآمال صناعه وسط منافسة ضعيفة من قبل عدد من الأفلام قبل طرح قائمة أقوى يتصدرها توم كروز. 

 

ضم فيلم The Flash العديد من نجوم هوليوود اللامعين، أبرزهم بن أفليك في دور باتمان، الذي قدمه أيضا مايكل كيتون، وظهر جورج كلوني في نهايته يلعب نفس الشخصية. 

 

أيضا شهد فيلم The Flash ظهور شخصية سوبر وومان، بدلا من سوبر مان الذي كان يبحث عنه البطل “فلاش” خلال الأحداث في خط زمني مختلف. 

 

تدور أحداث فيلم The Flash حول محاولة البطل عزرا ميلر، العودة بالزمن لمحاولة إنقاذ والدته من القتل، ومساعدة والده للخروج من القضية التي اتهم فيها بالخطأ.

 

أثناء محاولة The Flash إصلاح الماضي، خلق خطا زمنيا موازيا، تختلف فيه طبيعة العوالم، ليقابل نفسه في سن أصغر ويحاول جاهدا العودة إلى عالمه، ولكن ذلك لن يتحقق إلا بإصلاح ما أفسده. 

 

ظهر عزرا ميلر بحالة جيدة خلال أحداث الفيلم على عكس كل التوقعات التي تنبأت بفشله على التركيز في العمل، ولكن القصة لم تكن بالحبكة المناسبة للنجاح، وكان تقييم الجمهور له عبر الإنترنت حوالي 3.8 فقط. 

 

كان عزرا ميلر بطل شخصية The Flash واحدا من النجوم الواعدين الذين تتنبأ لهم هوليوود بمستقبل ناجح، لكنه الآن أصبح أحد أكثر الممثلين اضطرابا، ويشكل قلقا على نفسه والآخرين. 

The Flash إيرادات The Flash البوكس اوفيس هوليوود جورج كلوني سوبر مان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه راجع تاني|مفاجأة بسعر الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي

قرعة التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم| مصر تبتعد عن 8 منتخبات وتخوض 10 مباريات

تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك

رحلة بلا عودة لقاع المحيط| إعلان مصرع ركاب غواصة البحث عن "تايتنك".. ماذا قالت الشركة وأصدقائهم؟

فرمان حاسم من كولر .. الأهلي يتمسك بنجم الفريق ويرفض رحيله

بعد تطبيق الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار السجائر الرسمية وموعد انخفاضها

رسالة غامضة من محامي كهربا تثير الجدل

الجزيرة قرر الاستغناء عنه | شوبير يزف نبأ سارا لجماهير الزمالك بشأن بن شرقي

موضوعات متعلقة

أروى جودة تعلن موعد جنازة والدها

بعد صراع مع المرض.. وفاة والد الفنانة أروى جودة

محمد وكريم محمود عبد العزيز يحتفلان بعيد ميلاد والدتهما في أحدث ظهور لها

المايسترو هاني فرحات: لن أتراجع عن رئاسة مهرجان الموسيقى العربية | خاص

بسبب الأهلي وطاهر محمد طاهر.. ارتفاع نسب الاستماع لأغنية سطلانة بنسبة 2500%

هاني فرحات وأحمد سعد وأيتن عامر.. أبرز حضور حفل توزيع جوائز الميما

مونيا بطلة الحاج متولي تكشف اسمها الحقيقي وسر تغييره| فيديو

بيكيه يستعد للزواج من حبيبته كلارا بعد خيانة شاكيرا

ترشيحاتنا

كنت مستهدفة.. إلهام شاهين: أنا أول واحدة رفضت حكم جماعة الإخوان الإرهابية|فيديو

تحذير عاجل من السعودية بشأن طقس اليوم الجمعة

أسامة حسن : لاعب بالأهلي يوقع للزمالك رسميا وآخر معار يقترب

إعلامي يعلن شرط فيوتشر للموافقة على رحيل بوبو للأهلي

عروض الخليج |إعلامي يوجه رسالة تحذيرية لمجلس إدارة الأهلي بشأن كولر

تفاصيل مغادرة شيخ الأزهر حفل تنصيب مرسي.. وكواليس أداء القَسَم.. مصطفى بكري يكشف مفاجآت مدوية في الشاهد| أبرز التصريحات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الإسكان البديل.. ثقافة الإسكندرية تناقش أسس التغذية السليمة بـ «بشاير الخير»|صور

افتكروها سمكة قرش .. كائن بحري يفاجىء أطفال يلعبون في مالطا.. فيديو

فرحة عيد الأضحى في لوحات فنية لأطفال الغربية|صور

أشعلت السوشيال ميديا .. شاهد| داليا البحيري بفستان صيفي أنيق

فيديو

قرار جديد حول السبائك وسر تراجع أسعار الذهب في مصر..فيديو

تفاصيل ومدة إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص.. فيديو

العالم يحبس انفاسه .. بدء العد التنازلي لانتهاء الغواصة تيتان وركابها الخمسة

كنت جيت بالمايوه.. زلّة لسان شيرين تضعها في مرمى النقد |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ