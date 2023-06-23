إيرادات فيلم The Flash بعد أسبوع من عرضه في مصر والعالم

حقق فيلم The Flash إيرادات بلغت حوالي 150 مليون دولار حول العالم، بعد حوالي أسبوع من طرحه في دور العرض داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية.

وبلغت إيرادات The Flash حوالي 70 مليون دولار في البوكس أوفيس الأمريكي، وهو رقم مخيب لآمال صناعه وسط منافسة ضعيفة من قبل عدد من الأفلام قبل طرح قائمة أقوى يتصدرها توم كروز.

ضم فيلم The Flash العديد من نجوم هوليوود اللامعين، أبرزهم بن أفليك في دور باتمان، الذي قدمه أيضا مايكل كيتون، وظهر جورج كلوني في نهايته يلعب نفس الشخصية.

أيضا شهد فيلم The Flash ظهور شخصية سوبر وومان، بدلا من سوبر مان الذي كان يبحث عنه البطل “فلاش” خلال الأحداث في خط زمني مختلف.

تدور أحداث فيلم The Flash حول محاولة البطل عزرا ميلر، العودة بالزمن لمحاولة إنقاذ والدته من القتل، ومساعدة والده للخروج من القضية التي اتهم فيها بالخطأ.

أثناء محاولة The Flash إصلاح الماضي، خلق خطا زمنيا موازيا، تختلف فيه طبيعة العوالم، ليقابل نفسه في سن أصغر ويحاول جاهدا العودة إلى عالمه، ولكن ذلك لن يتحقق إلا بإصلاح ما أفسده.

ظهر عزرا ميلر بحالة جيدة خلال أحداث الفيلم على عكس كل التوقعات التي تنبأت بفشله على التركيز في العمل، ولكن القصة لم تكن بالحبكة المناسبة للنجاح، وكان تقييم الجمهور له عبر الإنترنت حوالي 3.8 فقط.

كان عزرا ميلر بطل شخصية The Flash واحدا من النجوم الواعدين الذين تتنبأ لهم هوليوود بمستقبل ناجح، لكنه الآن أصبح أحد أكثر الممثلين اضطرابا، ويشكل قلقا على نفسه والآخرين.