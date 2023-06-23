عمال وموظفون لن يحصلوا على إجازة عيد الأضحى بنص القانون.. من هم؟

تصدرت إجازة عيد الأضحى، اهتمامات المواطنين خاصة العمال والموظفين مع اقتراب عيد الأضحى، حيث يبحث الكثيرين عن موعد الاجازة وعدد أيامها بعد إعلانها من قبل الحكومة.

في سياق متصل، نظم قانون العمل، والخاص بتنظيم أوضاع وشئون العاملين في القطاع الخاص، ضوابط الاجازة، والتي تضمنت حرمان بعد الفئات من الإجازة بنص القانون.. فمن هم؟

هؤلاء لن يحصلوا على إجازة العيد

وفقا لقانون العمل، هناك فئات من العمالة بالقطاع الخاص لا تستطيع أن تحصل على إجازة عيد الأضحى لتطلب مصلحة العمل ألا يحصل هؤلاء العمال على الإجازة، مع ضرورة حضورهم لمقر العمل في أيام الإجازات الرسمية، ولكن بضوابط وشروط حددها القانون.

ونصت المادة 52 من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، على أنه يجوز لصاحب العمل أن يستدعي العامل الذي يعمل لديه في منشأته الخاصة للحضور إلى مقر العمل يوم الإجازة الرسمية، إذا تطلبت حاجة العمل إلى تواجده في يوم الإجازة الرسمية، مقابل أن يحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم يحضر فيه للعمل.

من بين العمالة التي يحتاج صاحب العمل الى حضورها في أيام الإجازات الرسمية ، عمال المخابز ومصانع إنتاج المأكولات والمشروبات والمطاعم والمقاهي وشركات الأغذية.

اجازة عيد الأضحى

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا الثلاثاء الماضي، باعتبار إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الحكومي والعام لمدة 7 أيام من الثلاثاء 27 يونيو إلى 3 يوليو.

فيما أعلنت وزارة القوى العاملة، مدة إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص، وفقا لما نصت عليه مواد قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، التي أكدت أحقية العامل على الحصول على إجازات رسمية في الأعياد الرسمية، بضوابط يحددها رئيس السلطة المختصة «وزير العمل».

اجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

ووفقا لقرار الوزارة، فإن إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص ستكون 6 أيام، تبدأ من الثلاثاء 27 يونيو الجاري، إلى الأحد 2 يوليو المقبل.

ووفقا لمواد قانون العمل، يحدد وزير العمل، موعد إجازة الأعياد وعدد أيامها، على أن تكون الإجازة الرسمية بأجر كامل.