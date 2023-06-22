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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزارة العمل: من 27 يونيو إلى 2 يوليو إجازة للعاملين بالقطاع الخاص

صدى البلد

أعلنت وزارة العمل في بيان اليوم الخميس، عن أن إجازة عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة  30 يونيو تبدأ اعتباراً  من الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجاري ،حتى يوم  الأحد  2 يوليو 2023 ، إجازة رسمية مدفوعة الأجر وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مع استمرار أعمال الامتحانات في المدارس الخاصة، وفقاً للمواعيد المقررة من قبل السلطات المختصة ،و اعتبار يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023 بدلا من إجازة ذكرى ثورة ( 30 يونيو ).

  وذلك في ضوء نص قرار رئيس  مجلس الوزراء رقم 2426 لسنة 2023 والذي نص في مادته الأولى على أن: " تكون الفترة من الثلاثاء الموافق  27 يونيو حتى الأثنين 3 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو .

توحيد مواعيد الاجازات

وأكد بيان وزارة العمل  على  أن ذلك يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الاجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الاجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء..وجاء في البيان أيضا: إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام أو بعضها، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر طبقا لنص المادة (52) من قانون العمل.

وبهذه المناسبة هنأ حسن شحاتة وزير العمل شعب مصر والأمة العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو، داعيا الله أن يجعله عيد خير على مصرنا الغالية، وأن يحفظ الله بلادنا  ،و يعيد هذه المناسبة علينا بالخير واليمن والبركات .

 

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