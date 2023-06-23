تصرف سائق نقل مصري أمام سيارة تحترق يثير الإعجاب | تفاصيل

أظهر مقطع فيديو منتشر عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي خاصة تيك توك تصرف سائق نقل عندما لاحظ سيارة تحترق أمامه على الطريق.

كشف مقطع الفيديو محاولات سائق نقل لإخماد حريق سيارة بينما يلفت ناشر الفيديو أن الواقعة كانت على أحد طرق مدينة الشيخ زايد، محافظة الجيزة.

تعليقات

وكانت من بين التعليقات على مقطع الفيديو الذي بدا فيه احتراق السيارة بشكل شبه كامل: “ربنا يباركله إنه حاول وضحى بشوية الرمل دول واتحمل تمنهم في الظروف دي موقف عظيم والله”.

وتابع آخرون: “الله يكرمه بس المفروض كل العربيات اللي ماشيه علي الطريق دي معاها طفايات حريق، ليه محدش نزل يساعد كله بيقف يتفرج ويمشي محدش بيتحرك”، “طب مكان يقلب القلاب فوق العربية وخلاص”.

تصرف سائق النقل

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