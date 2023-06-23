عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تصرف سائق نقل مصري أمام سيارة تحترق يثير الإعجاب | تفاصيل

)تصرف سائق نقل وجد
)تصرف سائق نقل وجد سيارة تحترق أمامه في الجيزة يثير الإعجاب

أظهر مقطع فيديو منتشر عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي خاصة تيك توك تصرف سائق نقل عندما لاحظ سيارة تحترق أمامه على الطريق. 

كشف مقطع الفيديو محاولات سائق نقل لإخماد حريق سيارة بينما يلفت ناشر الفيديو أن الواقعة كانت على أحد طرق مدينة الشيخ زايد، محافظة الجيزة. 

تعليقات

وكانت من بين التعليقات على مقطع الفيديو الذي بدا فيه احتراق السيارة بشكل شبه كامل: “ربنا يباركله إنه حاول وضحى بشوية الرمل دول واتحمل تمنهم في الظروف دي موقف عظيم والله”.

وتابع آخرون: “الله يكرمه بس المفروض كل العربيات اللي ماشيه علي الطريق دي معاها طفايات حريق، ليه محدش نزل يساعد كله بيقف يتفرج ويمشي محدش بيتحرك”، “طب مكان يقلب القلاب فوق العربية وخلاص”.

القبض على سائق أتوبيس نقل جماعي لقيامه بطمس اللوحات

إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حريق شقة سكنية بأسيوط

تصرف سائق النقل

لمشاهدة مقطع الفيديو اضغط هنا 

 

 

 

سائق نقل حريق سيارة مدينة الشيخ زايد الجيزة أتوبيس نقل جماعى تطبيقات التواصل الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التجار رفعوها 18 جنيه مرة واحدة | مفاجأة غير متوقعة في أسعار السجائر

أخبار الرياضة ... نجم الأهلي يوقع للزمالك ... كهربا مهدد بالإيقاف مجددا... نبأ سار بشأن عودة بن شرقي للزمالك

خلال 48 ساعة| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

الجنيه راجع تاني|مفاجأة بسعر الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي

انفجار داخلي أودى بحياة ركابها الخمسة.. نهاية حزينة لرحلة الغواصة "تايتن"

خسائر جديدة تضرب سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي| وعيار21 الآن مفاجأة

فرمان حاسم من كولر .. الأهلي يتمسك بنجم الفريق ويرفض رحيله

رحلة بلا عودة لقاع المحيط| إعلان مصرع ركاب غواصة البحث عن "تايتنك".. ماذا قالت الشركة وأصدقائهم؟

ترشيحاتنا

حصاد الزراعة.. تكثيف الحملات على شوادر الأضاحي والإفراج عن أعلاف بقيمة 82 مليون دولار

أوووه.. أحمد حلمي يعلن تقديمه أغنية جديدة

100 جنيه غرامة.. عقوبة رفض التعامل بـ الـ 20 جنيها البلاستيكية في عيد الأضحى

أسعار الريال السعودي في مصر اليوم 23-6-2023

هل تتأثر البلاد برياح محملة بأتربة خلال العيد.. الأرصاد توضح.. فيديو

تحرك خطير.. إسرائيل تعزز قواتها في الضفة وتعلن أمراً هاماً

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصرف سائق نقل مصري أمام سيارة تحترق يثير الإعجاب | تفاصيل

قبل 9 أشهر .. قصة شخص تنبأ بمأساة غواصة تيتان قرب تيتانيك

الإسكان البديل.. ثقافة الإسكندرية تناقش أسس التغذية السليمة بـ «بشاير الخير»|صور

افتكروها سمكة قرش .. كائن بحري يفاجىء أطفال يلعبون في مالطا.. فيديو

فيديو

بالأسماء.. صفقات الزمالك صيف 2023| فيديو جراف

قرار جديد حول السبائك وسر تراجع أسعار الذهب في مصر..فيديو

تفاصيل ومدة إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص.. فيديو

العالم يحبس انفاسه .. بدء العد التنازلي لانتهاء الغواصة تيتان وركابها الخمسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ