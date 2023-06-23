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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

على نفس نهج تسلا.. تويوتا تكشف عن تقنيات جديدة لتسهيل الإنتاج

صدى البلد

أعلنت تويوتا عن مجموعة من التقنيات الجديدة للحاق بركب شركات صناعة السيارات الأخرى في خطط التوسع في السيارات الكهربائية، ومن ضمن تلك التقنيات الجديدة كانت "الصب الكبير" ، حيث يتم إنشاء أجزاء مختارة من هيكل السيارة من مكونين أو ثلاثة مكونات رئيسية، والصب في قوالب جاهزة مما يبسط عملية التصنيع ويقلل التكاليف.

على نفس نهج تسلا.. تويوتا تكشف عن تقنيات جديدة لتسهيل الإنتاج

كانت تسلا أول من استخدم التقنية على نطاق واسع، وحاول العديد من شركات صناعة السيارات محاكاة هذا النهج، حيث تستخدم جيلي تقنية Zeekr 009 MPVوتفيد التقارير أن جنرال موتورز تستخدمها في سيارتها الكهربائية الرائدة القادمة ، كاديلاك سيليستيك، كما تمتلك فولفو وهيونداي خطط مماثلة أيضًا.

على نفس نهج تسلا.. تويوتا تكشف عن تقنيات جديدة لتسهيل الإنتاج

تسمى تسلا تقنيتها الرائدة مكبس جيجا، وهي عبارة عن آلة صب بالقالب ذات ضغط عالٍ تقوم بحقن الألمنيوم المصهور في قوالب الصب، ويُعتقد أن تسلا استخدمتها لأول مرة على الطراز Y، ويقال إنه استبدل مجموعات تتكون من 70 جزءًا، مع اثنين إلى ثلاثة مصبوبات ضخمة فقط.

 

يصل حجم الماكينات لحجم المنزل، وتمتلك قوة تثبيت تتراوح من 55000 إلى 61000 كيلو نيوتن (من 5600 إلى 6200 طن من القوة) ، على الرغم من أنها قد تختلف اعتمادًا على التكوين والطراز، حيث يبدو أن تسلا تقوم بتنويع موردي مكابس جيجا ، ولا تعتمد فقط على إيطاليا IDRA، حيث تمتلك تبادل وعلاقات تجارية مع بوهلر السويسري ومجموعة LK الصينية.

على نفس نهج تسلا.. تويوتا تكشف عن تقنيات جديدة لتسهيل الإنتاج

سمحت التكنولوجيا لـ تسلا بتقليل تكاليف التصنيع للطراز Yبنسبة 40 % ، ووفقًا لبعض الخبراء، بالنسبة للطراز 3 ، استغنت تسلا عن 600 روبوت كان يتم استخدامها في عملية التجميع، حيث قامت مطبعة جيجا بتبسيط الإنتاج ، حسبما ذكرت Autoblog، وفي الوقت نفسه ، قالت تويوتا إن التكنولوجيا ستقلل العمليات والاستثمار في المصانع بمقدار النصف.

 

كما يعتبر التوفير المحتمل في الوزن سبب آخر لاعتماد التكنولوجيا على نطاق واسع، حيث تعتبر بطاريات المركبات الكهربائية ثقيلة ، ومن المفترض أن تعمل مكابس جيجا على تقليل انبعاثات الكربون أيضًا من خلال التخلص من عشرات الأجزاء الفردية.

 

على الرغم من وجود عدد قليل من المزايا للتكنولوجيا، ولكن في حالة وقوع حوادث ، قد يكلف استبدال الأجزاء الضخمة أكثر بكثير من استبدال المكونات الأصغر، وعلى الرغم من أن تصنيع الهيكل يتم بشكل أوتوماتيكي في الوقت الحاضر، يمكن أن تؤثر هذه الممارسة أيضًا على الشركات التي تزود المكونات الأصغر، وفقًا لـ Automotive News Europe.

 

كاديلاك تويوتا تسلا فولفو هيونداي

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