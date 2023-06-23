عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الدراسات البيئية: الرئيس يدعو دائما إلى الاستجابة لمواجهة تحديات تغير المناخ

الدكتور عبد المسيح
الدكتور عبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية والمناخ

قال الدكتور عبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية والمناخ، إن الرئيس السيسي أمس في فرنسا تطرق إلى عدد  من الموضوعات في إطار قمة المناخ 27 cop بجدارة شديدة، مضيفا أن من أهم مقررات هذه القمة إنشاء صندوق للخسائر والأضرار وتشكيل لجنة أنتقالية لوضع الإجراءات التنفيذية لهذا الصندوق وهذه البادرة يحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لحشد التمويل اللازم والمناسب لهذا الصندوق الذي سوف يعم على الدول النامية بشكل خاص وهذا أيضا أعتراف من الدول المتقدمة أن هذا المؤتمر سوف يؤثر بشكل إيجابي على الدول النامية.


وأكد سمعان خلال مداخله هاتفية بفضائية إكسترا نيوز، أن قمة المناخ أقرت عدة أمور وخاصة الأمور المالية، لافتا إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أعلن خطة أميركية بمقدار ١.٣ مليون دولار أميركي، لحماية كل الاشخاص على هذا الكوكب،  منوها إلى أن إفريقيا تحتاج إلى مثل هذه الانظمة نظرا لأنها من الدول النامية والفقيرة وتحتاج إلى مثل هذه المساعدات  في  ظل أن الدول المتقدمة لديها أنظمة تساعد على حمايتها من بعص الكوارث  التي من الممطن أن تحدث في البيئة.


وأوضح أستذ الدراسات البيئية والمناخ،  أن العالم  يواجه تحديات كبيرة ومنها أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، و لكن العالم الآن في ظل ما تآن إليه الطبيعة من مشكلات فأنها سوف تجبر العالم  إلى أحترام الطبيعة مرة أخري في إطار تمويلات لابد أن تحدث حتي يعود المناخ إلى سابق عهده.


وأشار إلى أن درجات الحرارة زادت بمقدار ١.٢ و يحاول العالم يبذل قصاري جهده أن لا ازيد الحرارة عن ١.٥ درجة حتي نستطيع أن نتكيف مع هذا المناخ،  نظرا لمنع حدوث الكوارث البيئة من حرق الغابات والانفجارات.

طاقة الهيدروجين الأخضر
وتابع أستاذ الدراسات البيئية والمناخ، أنه في إطار مؤتمر المناخ  cop 27 أمس فقط أكد كلا من الرئيس السيسي وأمين عام الأمم المتحدة على التمويل بشكل كبير من الدول لمواجهة أزمة المناخ، لانه بدون تمويل لا نستطيع أن نفعل ما يجب فعله في قضية المناخ لانها تحتاج إلى تمويلات هائلة، ونوه إلى دور مصر العظيم في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة سواء في طاقة الشمس أو طاقة الرياح وطاقة الهيدروجين الأخضر، كما أن مصر قامت على بناء التنمية المستدامة منذ ٢٠١٨ لتحسين جودة حياة المصريين.

أستاذ الدراسات البيئية الرئيس السيسي قمة المناخ ال 28 cop الدول النامية الدول المتقدمة الأمين العام للأمم المتحدة أزمة كورونا الأزمة الروسية طاقة الهيدروجين الأخضر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضربة قوية لـ الذهب.. الأصفر بطريقه لتكبد خسارة أسبوعية مع تقييم المستثمرين لمسار الفائدة

التجار رفعوها 18 جنيه مرة واحدة | مفاجأة غير متوقعة في أسعار السجائر

خسائر جديدة تضرب سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي| وعيار21 الآن مفاجأة

الجنيه راجع تاني|مفاجأة بسعر الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي

الحبس 5 سنوات للجزارين وبائعي اللحوم في عيد الأضحى بهذه الحالة

قمة الأهلي الأبرز.. 4 مواجهات نارية متبقية تنتظر الزمالك في الدوري

أخبار الرياضة ... نجم الأهلي يوقع للزمالك ... كهربا مهدد بالإيقاف مجددا... نبأ سار بشأن عودة بن شرقي للزمالك

فرمان حاسم من كولر .. الأهلي يتمسك بنجم الفريق ويرفض رحيله

ترشيحاتنا

كل يوم نتقدم.. أوكرانيا تكشف أخر تطورات الهجوم المضاد

من سيخلف نتنياهو في قيادةِ حزب الليكود؟.. أبرز 10 شخصيات بـ إسرائيل

وفاة اللواء محمود خلف

خلال قمة باريس.. المستشار الألماني يدعو لتكاتف عالمي في مكافحة التغير المناخي

غرامة 5 آلاف جنيه.. حظر نقل وحفظ جلود الأضاحي بدون تصريح بالجيزة

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة الأولى من ذي الحجة بالحرمين الشريفين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غريب وخطير.. صورة لـ كوبري في أستراليا تثير جدلا

إنسان نياندرتال.. تفاصيل اكتشاف نقوش عمرها 57 ألف سنة في فرنسا

تصرف سائق نقل مصري أمام سيارة تحترق يثير الإعجاب | تفاصيل

قبل 9 أشهر .. قصة شخص تنبأ بمأساة غواصة تيتان قرب تيتانيك

فيديو

بالأسماء.. صفقات الزمالك صيف 2023| فيديو جراف

قرار جديد حول السبائك وسر تراجع أسعار الذهب في مصر..فيديو

تفاصيل ومدة إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص.. فيديو

العالم يحبس انفاسه .. بدء العد التنازلي لانتهاء الغواصة تيتان وركابها الخمسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ