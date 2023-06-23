الدراسات البيئية: الرئيس يدعو دائما إلى الاستجابة لمواجهة تحديات تغير المناخ

قال الدكتور عبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية والمناخ، إن الرئيس السيسي أمس في فرنسا تطرق إلى عدد من الموضوعات في إطار قمة المناخ 27 cop بجدارة شديدة، مضيفا أن من أهم مقررات هذه القمة إنشاء صندوق للخسائر والأضرار وتشكيل لجنة أنتقالية لوضع الإجراءات التنفيذية لهذا الصندوق وهذه البادرة يحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي لحشد التمويل اللازم والمناسب لهذا الصندوق الذي سوف يعم على الدول النامية بشكل خاص وهذا أيضا أعتراف من الدول المتقدمة أن هذا المؤتمر سوف يؤثر بشكل إيجابي على الدول النامية.



وأكد سمعان خلال مداخله هاتفية بفضائية إكسترا نيوز، أن قمة المناخ أقرت عدة أمور وخاصة الأمور المالية، لافتا إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أعلن خطة أميركية بمقدار ١.٣ مليون دولار أميركي، لحماية كل الاشخاص على هذا الكوكب، منوها إلى أن إفريقيا تحتاج إلى مثل هذه الانظمة نظرا لأنها من الدول النامية والفقيرة وتحتاج إلى مثل هذه المساعدات في ظل أن الدول المتقدمة لديها أنظمة تساعد على حمايتها من بعص الكوارث التي من الممطن أن تحدث في البيئة.



وأوضح أستذ الدراسات البيئية والمناخ، أن العالم يواجه تحديات كبيرة ومنها أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، و لكن العالم الآن في ظل ما تآن إليه الطبيعة من مشكلات فأنها سوف تجبر العالم إلى أحترام الطبيعة مرة أخري في إطار تمويلات لابد أن تحدث حتي يعود المناخ إلى سابق عهده.



وأشار إلى أن درجات الحرارة زادت بمقدار ١.٢ و يحاول العالم يبذل قصاري جهده أن لا ازيد الحرارة عن ١.٥ درجة حتي نستطيع أن نتكيف مع هذا المناخ، نظرا لمنع حدوث الكوارث البيئة من حرق الغابات والانفجارات.