الخارجية الأمريكية تؤكد أهمية اتفاقية حبوب البحر الأسود: تعليقها سيؤثر على العالم

أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بشأن "تصريحات روسيا" عن تجديد اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود بحلول 17 يوليو المقبل.



وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إن بلينكن وجوتيريش، أكدا أهمية الاتفاق للأمن الغذائي العالمي، والآثار السلبية لتعليقه على إمدادات الأغذية، خاصة في البلدان النامية.



وأكد الكرملين ، يوم الأربعاء الماضي، موقفه مجدداً بأنه لا توجد أسباب لتمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود، قائلاً إن الاتفاق، الذي توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة، لم يُنفذ بالشكل الصحيح.



وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف للصحافيين، إن الأمم المتحدة اضطرت للاعتراف بأنهم "للأسف، لم ينجحوا في ممارسة التأثير اللازم على دول الغرب مجتمعة، للوفاء بالبنود الخاصة بروسيا في الاتفاق"، وأشار إلى قائمة المطالب الروسية التي تشمل إزالة ما تصفها موسكو بأنها عقبات أمام تصدير شحنات الحبوب والأسمدة الروسية.