صحف السعودية| تحذير من طقس اليوم.. إطلاق خدمة التاكسي الجوي في نيوم.. انخفاض أسعار الذهب.. ولي العهد يترأس وفد المملكة بقمة باريس

منع دخول المركبات غير المصرح لها إلى المشاعر المقدسة

نيوم تعلن إطلاق تاكسي جوي في المملكة

3 هزات أرضية وثوران بركاني في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية

جامعة الدول العربية تدين هجمات المستوطنين المتكررة على الضفة الغربية

ولي العهد السعودي يترأس وفد المملكة في قمة “ميثاق مالي عالمي جديد”

نشرت الصحف السعودية ، اليوم الجمعة، اخبار هامة المحلية منها والدولية تهم المواطن العربي.

صحيفة الرياض

نشرت صحيفة الرياض تقرير المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس لهذا اليوم والفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وحائل.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أكثر من مترين مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج.

كما نشرت الرياض عن إعلان الأمن العام السعودي ممثلاً في الإدارة العامة للمرور بدء العمل بمنع دخول المركبات غير المصرح لها إلى المشاعر المقدسة من منتصف ليل الخامس من ذي الحجة حتى نهاية يوم الـ (13) من ذي الحجة لعام 1444هـ.

وأكدت قيادة قوات الحج لشؤون المرور أن عقوبة ناقلي من لا يحملون تصاريح حج نظامية السجن لمدة تصل إلى (6) أشهر، وغرامة مالية تصل إلى (50,000) ريال عن كل مخالف يتم نقله، وتتعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين المنقولين، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم، وترحيل الناقل المخالف إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا.

صحيفة المدينة

نشرت صحيفة المدينة إعلان نيوم، وشركة فولوكوبتر عن استكمالهما بنجاح سلسلة تجارب رحلات المركبات الكهربائية العمودية، أو ما يعرف بـ"التاكسي الجوي"، وذلك للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية، بعد حصولها على تصريح خاص للطيران.

وامتدت سلسلة التجارب على مدار أسبوعٍ كامل، بعد فترة التعاون لمدة 18 شهراً بين كل من نيوم، والهيئة العامة للطيران المدني، وشركة فولوكوبتر، بهدف بناء منظومة لحركة التنقل الجوي الحضري الكهربائي والخالي من الانبعاثات، واختبارها في نيوم، حيث عملت جميع الأطراف على استكمال الإجراءات المطلوبة لضمان أعلى معايير السلامة خلال فترة التجارب.



وقد ركزت الرحلات التجريبية على مواكبة أداء مركبات فولوكوبتر للأجواء المحلية في المملكة، والظروف المناخية المختلفة، وكذلك على مدى اندماجها وتكاملها مع النظام المحلي لحركة مرور الطائرات بدون طيار (UTM) .

وقال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج: "يمثل نجاح هذه الرحلة التجريبية الآمنة منعطفاً مهماً في مسيرة قطاع الطيران السعودي، وخطوة أخرى نحو تحقيق إستراتيجيته، من خلال الابتكار وتوظيف أحدث التقنيات لإنشاء صناعات جديدة تسهم في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر المزيد من الوظائف، كما أنها تؤكد التزام الهيئة بتمكين الدمج الآمن لأنماط التنقل الجوي المبتكرة ما يسهم في تحسين تجربة تنقل الأفراد في المناطق الحضرية، ويرفع جودة الحياة في المملكة ".

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر: "إن الرحلة التجريبية الناجحة لمركبة فولوكوبتر للتنقل العمودي الكهربائي، تعكس الإنجاز الإبداعي والابتكاري لنيوم لخلق قطاع تنقل مستدام ومتعدد الوسائط فحسب، كما أنها مثال حي ونموذجي على دورنا كمسرّع عالمي وحاضنة للحلول المبتكرة للتحديات الأكثر إلحاحاً في العالم، كما أن ريادتنا في توفير حلول التنقل المستدام والآمن ستسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز التنقل بين المدن، وتقليص مستوى الانبعاثات الضارة، من أجل إيجاد مستقبلٍ صحي ومستدام للجميع".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في فولوكوبتر، كريستيان باور: "من الرائع أن نحقق هذا الإنجاز بعد عمل دام 18 شهراً؛ ونحن فخورون بإطلاق أولى تجارب التنقل بالمركبات العمودية الكهربائية على مستوى المملكة، التي ستفتح المجال للمزيد من التعاون هنا في نيوم".

وستسهم مركبات فولوكوبتر الكهربائية الطائرة eVTOL بشكلٍ كبير في ابتكار نظام تنقلٍ ذكي ومستدام ومتعدد الوسائط في نيوم، الذي سيعتمد في تشغيله على طاقتي الشمس، والرياح بنسبة 100%، وستقوم هذه المركبات بأدوارٍ متعددة منها التاكسي الجوي والاستجابة للطوارئ، وتتميز بأنها أكثر هدوءاً وأسهل في التكيف مع مختلف الظروف، وكذلك أقل كلفة في تشغيلها من طائرات الهليكوبتر المستخدمة اليوم، وهي تتطلب بنية تحتية أقل تعقيداً على الأرض للانطلاق والهبوط، نظراً لقيودها التشغيلية الأقل، فضلاً عن أنها توظف قدرات ذكية ومستقلة تضمن السلامة والتكيف والاستدامة في المستقبل.

وتملك نيوم وفولوكوبتر رؤية مشتركة حول أهمية التقنية المبتكرة والنظيفة لإيجاد مستقبلٍ أفضل، ويعكس التنقل الكهربائي العمودي، الذي يعد جزءاً من نظام التنقل متعدد الوسائط في نيوم، طموحها في إعادة تعريف قطاع التنقل وتطويره والتوسع في حلوله المبتكرة؛ لتسهيل حياة الناس، وبما يسهم في تعزيز مكانة نيوم العالمية كمختبرٍ حي للتقنيات المستقبلية في قطاع التنقل.

صحيفة اليوم

نشرت صحيفة اليوم عن إدانة جامعة الدول العربية الجرائم والاعتداءات الإرهابية من قبل مستوطني الاحتلال على عدد من القرى الفلسطينية بالضفة الغربية، ما أدى إلى إصابة العشرات.

وحملت الجامعة العربية في بيان صدر يوم الخميس، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، محذرة من أن جرائم المستوطنين المستمرة ضد الشعب الفلسطيني ستفشل أي مساع أو جهود دولية وإقليمية لمحاولة الخروج من الوضع المتأزم بإيجاد مسار سياسي يعيد إطلاق محادثات السلام وإحياء فرص حل الدولتين.



كما طالبت الجامعة العربية المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية لإلزام الحكومة الإسرائيلية بالوقف الفوري لهذه الجرائم الخطيرة والمتواصلة، بما يشمل توفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني ومساءلة مرتكبيها أمام القضاء الدولي.



كما نشرت صحيفة اليوم عن 3 هزات أرضية وثوران بركاني في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.

وأكد العلماء الروس بدء ثوران بركان كلوتشيفسكي في شبه جزيرة كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي، وذلك عقب ثلاث هزات أرضية بالقرب من سواحل كامتشاتكا.

وقالت أولجا جيرينا، مديرة فريق الرد السريع لمعهد علم البراكين والزلازل في دائرة الشرق الأقصى، التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إنه جرى رصد حالة حرارية غير طبيعية واهتزاز دون قذف الرماد بعد، بحسب قناة "أر تي عربية "الروسية.

وأثناء الليل، رُصد الحمم البركانية في الجزء الغربي من فوهة البركان، وتم تصنيف نشاط البركان ضمن الفئة "الصفراء" (أي العالية) من الخطر على الطيران.

وقبل ذلك رصد ثلاث هزات أرضية بالقرب من سواحل كامتشاتكا، تراوحت قوتها بين 3.8 و4.1 درجة على مقياس ريختر.

وبحسب معطيات فرع كامتشاتكا للخدمة الجيوفيزيائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، وقعت الهزتان الأولى والثانية في خليج كامتشاتكا، على عمق 46 و59 كيلومترا، وعلى بعد 125 و129 كلم عن بلدة أوست كامتشاتسك.

وبلغت قوة الهزتين 4.1 درجة بمقياس ريختر، ورصد الهزة الثالثة في خليج أفاتشينسكي، على بعد 188 كلم عن مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي، وبلغت قوة الهزة 3.8 درجة، وكانت بؤرتها بعمق 61 كيلومترا.

وتشير بيانات وزارة الطوارئ الروسية إلى أن السكان لم يشعروا بالهزات، ولم يسجل أي دمار أو إصابات، كما لم يصدر أي إنذار بشأن موجات مد عالية (تسونامي).

يذكر أن بركان كلوتشيفسكي هو أعلى بركان فاعل في أوراسيا، ويبلغ ارتفاعه نحو 4850 مترا عن سطح البحر، وقطر الفوهة الموجودة في قمته نحو 700 متر، وهناك أيضا نحو 80 فوهة جانبية في البركان.

ويقع البركان على بعد نحو 30 كلم عن بلدة كلوتشي التي يعيش فيها نحو 5ر4 ألف شخص. واستمر آخر ثوران لبركان كلوتشيفسكي من 30 سبتمبر 2020 إلى 8 فبراير.



كما نشرت "اليوم" أسعار الذهب العالمية ،اليوم الجمعة، والتي تتكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ فبراير، إذ تلقى الدولار دعمًا من توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة مجددًا هذا العام، ما دفع المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا إلى أدنى مستوى في أكثر من 3 أشهر.

وبحلول الساعة 0246 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1911.32 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجع 2.4% خلال الأسبوع، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1921.20 دولار.



وارتفع مؤشر الدولار متجها إلى تحقيق مكاسب أسبوعية، ما يجعل الذهب أقل جاذبية للمستثمرين في الخارج.



قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الخميس، في اليوم الثاني من شهادته بالكونجرس، إن المركزي الأمريكي سيحرك أسعار الفائدة مجددًا وإن كان "بوتيرة حذرة".

ويؤدي رفع أسعار الفائدة إلى إضعاف جاذبية الذهب.

الوطن



نشرت صحيفة الوطن انباء عن عقد قيادات قوات أمن الحج، اليوم الجمعة، مؤتمرًا صحفيًّا في العاصمة المقدسة، تستعرض من خلاله الخطط الأمنية والمرورية والتنظيمية لموسم حج 2023.

صحيفة المواطن

نشرت المواطن اخبار عن ترأس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وفد المملكة المُشارك في قمة “من أجل ميثاق مالي عالمي جديد” التي انطلقت أمس الخميس في باريس.

ورحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، فور وصوله لمقر انعقاد قمة من أجل ميثاق مالي عالمي جديد.



وتبادل الأمير محمد بن سلمان أطراف الحديث مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في قمة “من أجل ميثاق مالي عالمي جديد” التي انطلقت اليوم في باريس.

وتهدف القمة التي دعا إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال قمة المناخ “كوب 27″، إلى إرساء قواعد نظام مالي جديد يكون أكثر عدلا وتضامنا، لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، ومن بينها، الحد من الفقر ومواجهة التغيرات المناخية وحماية التنوع البيئي، كما تهدف القمة إلى تعزيز صمود الدول الأكثر هشاشة في مواجهة الصدمات الاقتصادية وتداعيات التغيرات المناخية.