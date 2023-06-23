رئيس وزراء الصين: تطور بلادنا فرصة كبيرة للإصلاح ولا يمثل تهديدا

قال لي تشانج، رئيس الوزراء الصين، إن الصين بذلت جهودا كبيرا لمكافحة التغيرات المناخية، والحفاظ على البيئة، متابعا: نعمل على إعادة هيكلة الصناعة لتكون صديقة للبيئة.

وأضاف "رئيس الوزراء الصيني" خلال كلمته بقمة ميثاق التمويل العالمي الجديد، إننا نملك آليات كبيرة لرفع الوعي بأهمية التحول إلى المشروعات الخضراء والحد من الانبعاثات ، نسبة الاتبعاثات الصينية انخفضت بشكل كبير، بالإضافة غلى انخفاض نسبة الاحتراق الفحمي.

وأكد أن الصين تولي أهمية كبيرة للتطور العالمي والحكومة العالمية، وأنها ضخت أموالا كثيرة في الاقتصاد العالمي، منوها بأن الاقتصاد الصيني أظهر تحسنا كبيرا وسجل نمو بنحو 4.5%، خلال الرع الأول من العام الحالي.



وشدد على أن التطور الصيني لا يمثل تهديدا بل فرصة كبيرة للإصلاح، وكما أننا نتمتع بأسواق كبيرة وضخمة، مؤكدا على أن كل الدول مرحب بها للمشاركة في تلك الأسواق والفرص الاتصادية

ولفت إلى الصين مستعدة للإنضام إلى تحالف البيئة والإنسان، للحد من الانعاثات الضارة البيئة، منوها بأن الصين تعمل على تقديم المساعدات للدول الأشد فقرا.