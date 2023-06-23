حماقي وراغب علامة وهيفاء.. نجوم الأغنية يحتفلون بعيد الأضحى في لبنان

استقر عدد كبير من المطربين على الاحتفال بعيد الأضحى، مع الجمهور اللبناني، وذلك ضمن خطة الدولة هناك لعودة الاحتفالات بشكل مكثف خلال الفترة القادمة.

محمد حماقى نجم بيروت

ومن أوائل النجوم الذين تم الإعلان عن إحيائهم لحفل عيد الأضحى فى لبنان المطرب محمد حماقي والذى من المفترض أن يحيى حفلا غنائيا يوم 1 يوليو، وسط حضور جماهيري كبير.



ويعتبر هذا الحفل هو الوحيد لمحمد حماقى فى موسم عيد الأضحى ليبدأ بعد ذلك فى سلسلة حفلات موسم الصيف فى مدينة العلمين الجديدة والسعودية والإمارات.

حفلات مصطفى قمر فى لبنان

أما المطرب مصطفى قمر فقد أعلن أمس عن إحيائه لحفلتين دفعه واحدة الأولى يوم 1 من شهر يوليو المقبل وتحديدا داخل بلازا بالاس والثانية يوم 2 من نفس الشهر داخل أحد أشهر الأماكن الساحلية هناك.



ومن المفترض أن يقدم مصطفى قمر خلال حفلاته بلبنان مجموعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى الأغاني التى انتهى من تسجيلها مؤخرا ومن المفترض عرضها فى فيلمه الجديد أولاد حريم كريم.



راغب علامة مع إليسا

كما يستعد النجم راغب علامة والنجمة إليسا، لإحياء حفل غنائي في لبنان يوم الجمعة 30 يونيو، بمناسبة عيد الأضحى، حيث من المقرر أن يقدم الثنائي باقة مميزة من أشهر أغانيهما القديمة والجديدة التي يتفاعل معها الجمهور.

هيفاء وهبي فى لبنان

أما الفنان هيفاء وهبى فقد استقرت هي الأخرى على إحياء حفل عيد الأضحى في لبنان ، وتستعد لإحياء حفل غنائي في كازينو لبنان، بالعاصمة اللبنانية بيروت، يوم 1 يوليو المقبل، مع الفنان نادر عطاط، وذلك تزامنا مع حفلات عيد الأضحى المبارك.

وتقدم هيفاء وهبى خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة التى يتفاعل معها الجمهور

عصام كاريكا يحيى حفلتين فى لبنان

كما يستعد الفنان عصام كاريكا لإحياء حفلتين فى لبنان يومى 27 و28 يونيو الحالى بمناسبة احتفالات عيد الأضحى المقبل.

ويشدو عصام كاريكا بعدد من الاغانى التى تنال اعجاب الجمهور ولعل من أبرزها مش كل يوم وقلبى حبيبك وغيرها من الأغانى القديمة والحديثة التى قدمها.