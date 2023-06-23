كأس أمم إفريقيا.. المنتخب الأولمبي يستعد بقوة للقاء النيجر الأحد

تجرى استعدادات المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي على قدم وساق فى مدينة طنجة استعدادا للقاء النيجر بعد غد الأحد فى افتتاحية مباريات أولمبي الفراعنة ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا التى تقام فى المغرب.

ويواصل المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي تدريباته اليوم الجمعة على احد الملاعب فى مدينة طنجة المغربية للقاء نظيره منتخب النيجر فى كأس أمم إفريقيا بالمغرب.

كان المنتخب الأولمبي لكرة القدم بقيادة البرازيلى روجيرو ميكالي خاض مرانه الأول بمدينة طنجة امس الخميس ، استعدادا للقاء النيجر فى أولي مبارياته بالمجموعة الثانية يوم الاحد المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ، باستاد ابن بطوطة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تقام بالمغرب من 24 يونيو الجاري إلى 8 يوليو المقبل وهى البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وفد كاف يتابع تدريبات المنتخب الأولمبي

تدريب المنتخب الأولمبي جاء على ستاد ابن بطوطة الفرعي وهو أول مران رسمي تحت إشراف الاتحاد الافريقي "كاف" والذى حضره وفد من لجان الأمن والملاعب بالبطولة والتقي مع الكابتن محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأولمبي وشعبان بسطاوى مدير العلاقات العامة والمنسق العام للمنتخبات ومحمود حرب مدير المنتخب.

واطمأن وفد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف على مران المنتخب الأولمبي قبل مواجهة نظيره منتخب النيجر فى كأس أمم إفريقيا بالمغرب .

جاء تدريب المنتخب الأولمبي متنوعا تحت إشراف البرازيلى ميكالى المدير الفني ، وشهد عودة قوية للنجم المتألق ابراهيم عادل والذى كان يعاني من إجهاد بسيط فى العضلة الخلفية ، وشارك ابراهيم عادل فى التدريب بعد الاطمئنان التام على سلامته .

ويشارك فى البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين .. المجموعة الأولى تضم : المغرب وغانا وغينيا والكونغو .. والمجموعة الثانية : المنتخب الأولمبي ومالى والجابون والنيجر .

ويتأهل أصحاب المراكز من الاول الى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة .. وتضم المجموعة الأولى: المغرب وغانا وغينيا والكونغو برازافيل .. ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة ويلعبان بنظام المقص ويلعب الفائزان على اللقب ، والخاسران على المركز الثالث.