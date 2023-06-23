ماكرون: نقاشات قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد ثرية ومهمة للغاية

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن النقاشات كانت ثرية ومهمة للغاية، معقبًا: "نريد أن نعمل على كثير من الإجراءات لكي نحددها ونبدأ في العمل عليها".



وأضاف “ماكرون” خلال كلمته في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد في فرنسا بمشاركة الرئيس السيسي: "الهدف هو الوصول لعالم بلا فقر ونريد عالم أفضل قادر على التعامل مع التحديات والتغيرات المناخية والصراعات وهذا هو الإجماع الآن وعلينا وضع استراتيجية لذلك".



وتابع الرئيس الفرنسي: "دورنا أن نعمل معًا ولكي نتجنب الانقسام علينا أن نجري الإصلاحات لمؤسسات التمويل الدولية لكي تحقق مساواة أفضل"، مشيرًا إلى أنه تم تحديد 4 مجالات للعمل عليها الأول ليس على الدول أن تختار بين مكافحة الفقر وحماية الكوكب والثاني استراتيجيات التحول في الطاقة والثالث علينا أن نواجه الصدمات من خلال توفير المزيد من التمويل وعلينا أن نقلل من غياب تكافؤ الفرص".

