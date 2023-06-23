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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادا لعيد الأضحى.. غرفة عمليات للشكاوى وفتح الحدائق والعبارات النهرية للمواطنين بأسيوط

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن انتهاء كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الاضحى المبارك،من خلال رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والاحياء ومديريات الخدمات وتشكيل غرفة عمليات مركزية وغرف عمليات فرعية بالمراكز والاحياء على مدار 24 ساعة لتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها ، بالاضافة الى فتح جميع الحدائق والمتنزهات العامة بمدينة أسيوط وبالمراكز والاحياء ، فضلًا عن رحلات مشروع العبارات النهرية التابع للمحافظة للاستمتاع بالعيد وتوفير الأجواء المناسبة للاحتفال مع تطبيق اجراءات السلامة والصحة والاجراءات الاحترازية والوقائية والحفاظ على النظافة العامة ومنع اية تزاحمات .


وأشار المحافظ – فى تصريحات صحفية له اليوم – انه وجه رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع ادارة المخلفات الصلبة ومؤسسات المجتمع المدنى لتكثيف حملات النظافة بجميع الشوراع والميادين والحدائق والمتنزهات والتركيز على محيط دور العبادة ورفع كفاءة الإنارة استعداداً لإستقبال المعيدين والمصلين ، موضحاً إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة لمواجهة أي طوارئ خلال أيام الاحتفالات وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg" .

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وأصدر محافظ أسيوط توجيهاته لمسئولي ادارة المخلفات الصلبة ومصنع تدوير المخلفات الصلبة بمركز أسيوط بالتخلص من المخلفات بطرق امنة ، مضيفاً أن المحافظة كانت قد استكملت خطة تطوير ورفع كفاءة الحدائق العامة بمراكز مختلفة بالمحافظة وتطوير أخرى وإضفاء لمسه جمالية ومتنفس للمواطنين والعمل على إعادة المحافظة لمكانتها كعاصمة للصعيد. 


وأكد اللواء عصام سعد ، انه قد تم رفع درجة الاستعداد القصوى للطوارئ بمديرية التموين ، حيث تم وقف الإجازات والراحات بكافة أنواعها لمفتشي المديرية والإدارات التموينية الفرعية استعداداً لعيد الاضحى المبارك  ،مشيرا الى انه تم توجيه ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بالمحافظة ، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية وكافة منافذ البيع بالقرى والمراكز والاحياء ، للتأكد من صلاحية السلع المعروضة للاستهلاك الآدمي وتشديد الرقابة على الأسواق ومنع الاستغلال والتلاعب بصحة المواطنين في مثل المناسبات وتنظيم حملات اليوم الواحد بمشاركة كافة القطاعات نظراً لزيادة عرض اللحوم والاسماك خلال الاحتفال بالعيد وسحب عينات من محال اللحوم والاسماك المملحة المعروضة بالمحال والاسواق للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك ومدى مناسبتها للقدرة الشرائية للمواطنين وملاحقة كافة صور الغش بكافة أنواعها ، فضلا عن تكثيف الحملات والمرور الميدانى على المخابز البلدية والمطاحن (القطاع العام ، القطاع الخاص) للتأكد من تشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية وإنتاج دقيق بلدي وتوفير رغيف الخبز بالمواصفات والأوزان القياسية والتنسيق مع شركات الجملة لتدبير احتياجات المواطنين وتوفير السلع الغذائية الأساسية والضرورية من السلع والخدمات اللازمة خلال العيد وبالأسعار المناسبة .
وأضاف المحافظ انه تم تم تكليف الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ، برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة وجاهزية اقسام الاستقبال والعنايات لاستقبال اية حالات خلال فترة الاجازات والاعياد ، فضلا عن المتابعة الميدانية المستمرة والتأكيد على تواجد الاطباء وهيئات التمريض وكافة العاملين بالمستشفيات الصحية وتوفر الادوية والامصال وكافة التطعيمات تسهيلا على المواطنين لتلقى الخدمة الطبية والتنسيق مع مرفق الاسعاف لنقل اية حالات مرضية الى اقرب مستشفى ونشر سيارات الاسعاف باماكن التجمعات والاحتفالات وعلى الطرق السريعة والميادين والحدائق بكافة القرى والمراكز .

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