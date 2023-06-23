برنامج علاجي لـ عمرو السولية بسبب العضلة الخلفية

يخضع عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، لبرنامج علاجي على إثر الإصابة التي تعرض لها فى العضلة الخلفية أثناء مباراة الفريق أمس أمام حرس الحدود في اللقاء المؤجل من الأسبوع الثالث عشر لمسابقة الدوري والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة.



وخضع السولية لإجراء أشعة أمس عقب المباراة أمام حرس الحدود أثبتت وجود آلام في العضلة الخلفية، قرر بعدها الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، خضوعه لبرنامج علاجي خلال الفترة القادمة لحين زوال الألم.



ويواصل الفريق تدريباته اليوم دون الحصول على راحة استعدادا لمباراة منتخب السويس المقرر لها يوم الأحد المقبل في إطار الدور الـ32 لبطولة كأس مصر والمقرر إقامتها على استاد القاهرة الدولي.

