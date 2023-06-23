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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

جدل حول تأجيل معرض الشعراوي بالأوبرا.. اعرف الأسباب والتفاصيل

معرض الشعراوي
معرض الشعراوي

أثيرت حالة من الجدل، على موقع التواصل الإجتماعي، فيسبوك، بسبب تأجيل افتتاح معرض الملتقى العربي لرواد الكاريكاتير، الذي كان مقرر إفتتاحه يوم الربعاء الماضي، بقاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية.

 

 

تأجيل معرض الشعراوي بالأوبرا

ويقدم الملتقى في دورته السادسة معرض فني تحت عنوان «الشعراوى والوحدة الوطنية»، والذي يضم محوران الأول بورتريهات للشيخ الشعراوي سواء كانت كلاسيكية أو كاريكاتيرية مع المحافظة على قيمة ومكانة فضيلة الإمام، والمحور الثاني يتناول موضوع الوحدة الوطنية حول التآخى والتسامح والعلاقات الودية التاريخية والترابط بين المسلمين والمسيحيين في مواجهة أعداء الوطن ومثيري الفتن ومن يتربصون بأوطاننا كل بأسلوبه سواء كانت الرسوم أبيض وأسود أو ألوان لكل فنان الحق في استخدام خاماته.

وتم تأجيل افتتاح معرض الشعراوي، لأسباب تقنية، متعلقة بالكهرباء  في قاعة صلاح طاهر، حسب ما أعلن مؤسس الملتقى عماد جمعة، قائلًا: « التأجيل جاء لأسباب تقنية في الكهرباء،  بسبب الحر والتكييفات مما يتعذر معه افتتاح معرض الملتقى، وسيستغرق حل المشكلة بعض الوقت كما قيل لى لذا فقد تم تأجيل افتتاح المعرض فأرجو المعذرة  لمن تجهز للحضور، والمسؤولين فى الأوبرا وأكدوا أنه لا سبب أخر وراء التأجيل سوى تعطل الكهرباء بدليل أننا قمنا بتعليق الأعمال قبلها بيوم واحد بحضور عدد من الفنانين الذين جاءوا لتسليم أعمالهم فى اللحظات الأخيرة، وهم شهود على ما أقول وتجرى حاليا محاولات لحل المشكلة التقنية سواء بنقل المعرض إلى قاعة أخرى داخل الأوبرا أو خارجها».

 

 

معرض الشعراوي أخبار دار الأوبرا أزمة تأجيل معرض الشعراوي أسباب تقنية الكهرباء قاعة صلاح طاهر

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