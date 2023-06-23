الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تحقيق كامل في هجوم المستوطنين على ترمسعيا

دعت بعثة الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية، اليوم الجمعة، إلى إجراء تحقيق شامل لمحاسبة مرتكبي "الجرائم" من المستوطنين الإسرائيليين الذين شنوا هجوماً على قرية ترمسعيا شمال رام الله بالضفة الغربية.

وقالت البعثة في حسابها على تويتر، إن ممثل الاتحاد الأوروبي زار ترمسعيا مع أكثر من ممثلي 20 بعثة دبلوماسية للتضامن مع ضحايا الهجمات التي وقعت، الأربعاء الماضي، وتفقد المنازل والممتلكات المتضررة.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء الماضي، استشهاد مواطن وإصابة 12 آخرين جراء هجوم المستوطنين الإسرائيليين على بلدة ترمسعيا.