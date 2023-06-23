تعرف على موعد عزاء والد أروى جودة

أعلنت أسرة الفنانة أروى جودة ؛ عن موعد عزاء والدها بعد وفاته صباح اليوم .

عزاء والد أروى جودة

ويقام عزاء والد أروى جودة؛ غدا السبت في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين بعد صلاة المغرب .



وفاة والد أروى جودة:

نعي الفنان هشام ماجد، والد الفنانة أروي جودة، عبر خاصية الاستوري بحسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتب هشام ماجد: “البقاء لله في وفاة والد الفنانة الزميلة أروي جودة، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويصبر كل أهله”.

وأعلنت الفنانة أروى جودة موعد ومكان جنازة والدها الذي رحل بعد صراع مع المرض، وذلك عبر حسابها على فيسبوك.

وكتبت أروى جودة:" صلاة الجنازة على والدي المغفور له بإذن الله أ/يحيى احمد قاسم جودة يوم الجمعة ٢٣ /٦ مع صلاة الجمعة في جامع مصطفى محمود إن شاء الله".

وكانت أروى جودة خلال الفترة الماضية تعكف على رعاية والدها بعد نقله إلى إحدى المستشفيات، وكان آخر ظهور لها في حفل توزيع جوائز كأس إنرجي منذ أيام.

وظهرت اروى جودة خلال تشييع جنازة والدها وهي في حالة إنهيار شديد حيث حرص عدد من نجوم الفن على مواستها والحضور الي الجنازة .