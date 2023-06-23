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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

علاء عابد: كلمة الرئيس في باريس وضعت العالم أمام مسئولياته تجاه أفريقيا

صدى البلد

وصف النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب كلمة، نائب رئيس البرلمان العربي، الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنها تاريخية، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضع مؤسسات التمويل الدولية والدول الكبرى أمام مسئوليتها لعبور الأزمة المالية العالمية، ومحذرا من  نشوب أزمة ديون عالمية.


وأضاف علاء عابد، أن الرئيس السيسي تحدث بشفافية كعادته خلال فعاليات المائدة المستديرة «طريقة جديدة: شراكات النمو الأخضر»، ضمن القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، مطالبا بإصلاح النظام المالي العالمي في ضوء الأزمة التي يمر بها، وإضفاء مزيد من العدالة وتحسين آليات منظومة التمويل العالمي، لاحتواء التداعيات السلبية الكبيرة الناتجة عن الأزمات المركبة، وخاصة على الدول النامية وقد وضع العالم امام مسؤلياته تجاة مشاكل وازمات القارة الأفريقية.


وأوضح علاء عابد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحدث باسم جميع الدول النامية اليوم عندما  طالب بضرورة إصلاح الهيكل المالي العالمي، لتعزيز تمويل التنمية المستدامة وإعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، و تعليق أو إلغاء الرسوم الإضافية للصندوق وقت الأزمات.

وقال إن الرئيس السيسي، حذر المجتمع الدولي من أزمة ديون عالمية عندما شدد على أهمية اتخاذ إجراءات دولية سريعة تحول دون اندلاع أزمة ديون كبرى واستحداث آليات شاملة ومستدامة لمعالجة ديون الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وأكد علاء عابد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر في كلمته عن جميع الدول النامية التي تعرض اقتصادها لهزات  بسبب ازمة وباء كورونا والحرب الروسية الأوكرانية الراهنة.

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المقامة بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث تستضيف فرنسا القمة أيام 22 و23 يونيو الجاري، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات، على رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب مسئولي كبرى المنظمات الدولية وممثلي المؤسسات المالية العالمية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.

إصلاح النظام المالى أزمة وباء كورونا التمويل العالمي التنمية المستدامة

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