عاصمة عربية تستضيف أول مقر لـ رابطة الدوري الإيطالي بالشرق الأوسط

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، افتتاح أول مكتب لها في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وذلك بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتأتي الخطوة بهدف توسيع القاعدة الجماهيرية للدوري الإيطالي، من خلال التركيز على دول مجلس التعاون الخليجي وشمال أفريقيا.

فضلا عن ذلك، فإن هذه الخطوة تأتي لتطوير الرياضات المحلية بالتعاون مع الجهات الرياضية المختلفة في وقت تسعى فيه الكرة الإماراتية لتطوير نفسها من خلال تطوير مواهبها وأنديتها.

ويحقق تواجد رابطة الدوري الإيطالي في أبوظبي، العديد من الجوانب الإيجابية للكرة الإماراتية.

ومن أهم هذه الجوانب، الاستفادة من التطور الرياضي في إيطاليا، وكذلك التعلم من الخبرات الكبيرة للاعبين الإيطاليين المعتزلين، والجوانب التسويقية، من خلال فتح آفاق للتعاون مع رابطة المحترفين الإماراتية في شتى المجالات.

أيضا، فإن وجود مركز إقليمي لرابطة الدوري الإيطالي في أبوظبي لخدمة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعد فرصة مهمة للاعبين الإماراتيين، للاستفادة من التجارب الكبيرة التي تمثلها الكرة الإيطالية.

بدورها، تسعى رابطة الدوري الإيطالي لتطوير مكانة الكالتشيو، وجذب الجماهير في كل دول العالم عبر العديد من المبادرات.

يذكر أن قنوات أبوظبي الرياضية تمتلك حاليا حقوق البث الحصرية لمنافسات الكرة الإيطالية المختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.