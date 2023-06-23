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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تحقق 3 ذهبيات جديدة في اليوم الختامي لبطولة إفريقيا للسلاح

صدى البلد

نجح أبطال مصر في السلاح في حصد ثلاث ميداليات ذهبية في اليوم الأخير ببطولة إفريقيا للسلاح والتي أقيمت خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجاري بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وتمكن منتخب سلاح الشيش للرجال من الفوز بذهبية منافسات الفرق عقب التغلب على المنتخب الجزائري في المباراة النهائية بنتيجة 45-34 فيما فاز منتخب سيدات سيف المبارزة بالذهبية بعد الفوز على المغرب بنتيجة  45-31 فيما حقق منتخب سيدات سلاح السيف الفوز بنتيجة 45-44  على منتخب الجزائر بالنهائي.

وكان قد تأهل منتخب سلاح الشيش للرجال للمباراة النهائية عقب الفوز على نظيره السنغالي في نصف النهائي بنتيجة 45-8 فيما تمكن منتخب سيف المبارزة للسيدات من الفوز على السنغال بنتيجة 45-31 بينما حقق منتخب سلاح السيف سيدات الفوز على تونس بنتيجة 45-38.

ومثل منتخب مصر لسيف المبارزة للسيدات كل من ناردين إيهاب وشرويت جابر وآية حسين وهنا العراقي فيما مثل منتخب سلاح الشيش للرجال كل من محمد حمزة ومحمد حسن ويوسف سناء وعبدالرحمن طلبة.

أما منتخب سلاح السيف للسيدات فمثله كل من مريم الدغيدي وجنى شريف وندى حافظ والعنود حجازي.

ويضم جهاز سلاح الشيش كلًا من مصطفى نهاد وماهر حمزة وفاليريو اسبرومتني، فيما يتكون جهاز سلاح السيف من جمال عبداللطيف ومحمود جندية وفينسان انستيت بينما يضم جهاز سلاح سيف المبارزة كل من سيد سامي وسامح مجدي.

وشهدت البطولة مشاركة 21 دولة إفريقية حيث حرصت جميع الدول على التواجد من أجل حصد النقاط الهامة من أجل التأهل لأولمبياد باريس 2024.

أبطال مصر في السلاح منتخب سلاح الشيش

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