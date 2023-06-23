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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زوجة نجم الزمالك تبرز جمالها ورشاقتها بـ الكاجوال | شاهد

ميرفا النقاز
ميرفا النقاز

شاركت ميرڤا النقاز زوجة التونسي حمدى النقاز نجم الزمالك السابق والإسماعيلي الحالي متابعيها أحدث صور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".


جذبت ميرڤا الأنظار بإطلالة "كاجوال" جذابة وانيقة، مرتدية بنطال جينس ونسقت بادى كت كحلى، أكملت اللوك بشنطة سوداء وحذاء اسود، مما أبرز جمالها وقوامها الممشوق.

وتعتمد ميرڤا النقاز على الإطلالات المواكبة لأحدث صيحات الموضة وتميل إلى التجديد والتنويع وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الأزياء، وتحرص علي اختيار ألوان وتسريحات الشعر المتناسقة مع لون بشرتها والتي تمنحها لوك جديد من حين لأخر، بالإضافة إلى ذلك لا تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل.

وتتميز زوجة حمدى النقاز برشاقتها الملفتة فهى تعتمد على الظهور بإطلالات مبهجة وملابس مميزة من الفساتين و الملابس الكاجوال الجريئة التي تكشف عن جمالها ورشاقتها.

وعلي جانب آخر استقر مسئولو نادى الإسماعيلي على رحيل التونسي حمدي النقاز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بعد نهاية الموسم الكروي الحالي.

ويرى مسئولو الإسماعيلي أن حمدي النقاز فشل في إثبات جدارته داخل النادي في ظل خروجه التام من حسابات الجهاز الفني للفريق وعدم مشاركته في المباريات.

 

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IMG_٢٠٢٣٠٦٢٣_٠٦٢٦٥٤
IMG_٢٠٢٣٠٦٢٣_٠٦٢٧١١
IMG_٢٠٢٣٠٦٢٣_٠٦٢٧١١
بالكاجوال زوجة نجم الزمالك السابق ميرڤا النقاز حمدي النقاز

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