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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 233 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في دمياط

تموين دمياط
تموين دمياط

 تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط برئاسة على الغزاوى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط  من ضبط  233شيكارة دقيق مدعم بمخبزين.


يأتي ذلك فى إطار تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والمحلات العامة والمنشآت التموينية حيث قامت المديرية بعدة حملات بنطاق كلا من مدينة فارسكور وعزبة البرج والتفتيش بكفر سعد.

 

وأسفرت عن ضبط عدد 66 محضر منها 2محضر تصرف فى الدقيق المدعم بمخبزين بمدينة عزبة البرج تحرر عنهما المحضرين ارقام 12436 و12437جنح مركز دمياط  للتصرف فى عدد93  و140شيكارة  فى غير الغرض المخصصة من اجله خارج منظومة الإنتاج وتم العرض على النيابة العامة للتصرف، بالإضافة إلى عدد 5 مخابز إنتاج خبز ناقص الوزن يستحق عنها فروق أسعار لصالح هيئة السلع التموينية يقدر بمبلغ 55 ألف جنيه.

 

وفى الرقابة على المحلات العامة بالأسواق تم ضبط عدد 5محاضر بيع بأزيد عن السعر الرسمى لعلب السجائر جار اتخاذ الإجراءات القانونية للغلق الإداري لكل محل مخالف. وعدد 36 محضر عدم إعلان عن الاسعار فى مكان ظاهر للجمهور وعدد 7محاضر لمحلات الجزارة  لعرض لحوم مكشوفة بدون تغطية ولاستخدام أكياس سوداء  محظور تداولها فى التعبئة . بالإضافة إلى عدد 11محضر مخالفة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها وعدم حمل شهادة صحيه تؤكد خلو حاملها من الأمراض المعدية  ..( إجمالى عدد 66محضر ).

 

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات العامة لمحاربة الجشع والتدليس والمغالاة فى الأسعار.

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دمياط الإشتراطات الصحية السلع التموينية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط المغالاة في الأسعار المحلات العامة إنتاج خبز ناقص الوزن هيئة السلع التموينية مديرية التموين والتجارة الداخلية

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