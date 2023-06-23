ضبط 233 شيكارة دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء في دمياط

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط برئاسة على الغزاوى مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط من ضبط 233شيكارة دقيق مدعم بمخبزين.



يأتي ذلك فى إطار تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والمحلات العامة والمنشآت التموينية حيث قامت المديرية بعدة حملات بنطاق كلا من مدينة فارسكور وعزبة البرج والتفتيش بكفر سعد.

وأسفرت عن ضبط عدد 66 محضر منها 2محضر تصرف فى الدقيق المدعم بمخبزين بمدينة عزبة البرج تحرر عنهما المحضرين ارقام 12436 و12437جنح مركز دمياط للتصرف فى عدد93 و140شيكارة فى غير الغرض المخصصة من اجله خارج منظومة الإنتاج وتم العرض على النيابة العامة للتصرف، بالإضافة إلى عدد 5 مخابز إنتاج خبز ناقص الوزن يستحق عنها فروق أسعار لصالح هيئة السلع التموينية يقدر بمبلغ 55 ألف جنيه.

وفى الرقابة على المحلات العامة بالأسواق تم ضبط عدد 5محاضر بيع بأزيد عن السعر الرسمى لعلب السجائر جار اتخاذ الإجراءات القانونية للغلق الإداري لكل محل مخالف. وعدد 36 محضر عدم إعلان عن الاسعار فى مكان ظاهر للجمهور وعدد 7محاضر لمحلات الجزارة لعرض لحوم مكشوفة بدون تغطية ولاستخدام أكياس سوداء محظور تداولها فى التعبئة . بالإضافة إلى عدد 11محضر مخالفة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها وعدم حمل شهادة صحيه تؤكد خلو حاملها من الأمراض المعدية ..( إجمالى عدد 66محضر ).

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحلات العامة لمحاربة الجشع والتدليس والمغالاة فى الأسعار.