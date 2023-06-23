عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق قوافل لتوزيع لحوم ومواد غذائية في إطسا بالفيوم

سكرتير عام محافظة
سكرتير عام محافظة الفيوم يتفقد قوافل الخير لجمعية رسالة

نائباً عن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، شهد اللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام المحافظة المساعد، أعمال قوافل جمعية رسالة للأعمال الخيرية، لتوزيع لحوم ومواد غذائية، بمركز إطسا.

جاء ذلك بحضور، أ. خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، و الدكتور جمال العشيرى رئيس جمعية رسالة للأعمال الخيرية  بالفيوم وأ. محمد عبد الهادي المدير التنفيذي لجمعية رسالة، وأ. عائشة هديب المدير التنفيذي للجمعية بالفيوم، والأستاذ عادل عبد الفتاح مدير المشروعات بجمعية رسالة، وأ. عاصم الخولي عضو مجلس إدارة الجمعية بالفيوم، وأ. محمد عبد العظيم الروبي منسق المبادرة، وعدد كبير من المتطوعين.

تفقد سكرتير عام المحافظة المساعد، أعمال تعبئة وتغليف اللحوم والمواد الغذائية، وأشاد بروح الفريق في العمل الخيري لمتطوعي الجمعية، موجهاً رئيس مدينة إطسا بالتنسيق التام مع مسئولي جمعية رسالة، وتذليل كافة العقبات، لضمان وصول هذه المساعدات إلى مستحقيها.

وأكد السكرتير المساعد، حرص المحافظة على التعاون البنّاء مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، في الوصول بالمساعدات للأسر الأولى بالرعاية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير الدعم اللازم لغير القادرين والأسر الأولى بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها العديد من دول العالم، ومنها مصر، مضيفاً أن المحافظة تسعى دائماً لمد يد العون للمستحقين، وتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي، للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين.

فيما أوضح المدير التنفيذي لجمعية رسالة للأعمال الخيرية، أن الجمعية بصدد توزيع 6500 كيلو من اللحوم و5000 شنطة مواد غذائية على الحالات المستحقة بمختلف قرى ومراكز المحافظة، بحيث يتم تسليم المساعدات لمندوبي الجمعيات الأهلية الشريكة، لتوزيعها بالتعاون مع متطوعي جمعية رسالة، على الحالات المستحقة في أماكن إقامتهم.

وأضاف، أنه سيتم اليوم الجمعة توزيع اللحوم والمواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية من قرى مطول، عتامنة المزارعة، بحر أبو المير، حلفا، جردو، قلهانة، قلمشاة، الجعافرة، وتطون، بمركز إطسا، وقرى منشاة بغداد، أبو السعود، سيلا، ابجيج، وزاوية الكرادسة، منشاة عبد الله، العامرية، العدوة، بني صالح، دمو، كفور النيل، المندرة، السنباط، بمركز الفيوم، وقرية طبهار بمركز أبشواي، كما سيتم غداً السبت استكمال توزيع باقي المساعدات بقرى دار السلام، ومعصرة صاوي، وعفيفي، بمركز طامية، وقرية تلات بمركز الفيوم، وقرية المقراني بمركز يوسف الصديق، ومناطق قحافة، الحادقة، الجون، البحاري، الحواتم، السلخانة، الصوفي، الصيفية، الروبي، الفوال، البارودية، كيمان فارس، التفتيش، دار الرماد، بمدينة الفيوم.

الفيوم اخبار الفيوم جمعية رسالة محافظ الفيوم عيد الأضحى المبارك الثانوية العامة 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القصة الكاملة لحادث الفنانة ياسمين أيمن| عربيتها اتعجنت وهذا ما حدث لها

نهائيًا .. الأهلي يوافق على انتقال نجمه إلى سموحة

خمس دقايق وهنخلّص| شهادة صادمة من زوج الطالبة المخطوفة في علاقة آثمة

تطوّر مثير في حقيقة طلاق محمد فراج وبسنت شوقي

بصورة مثيرة | حسين الشحات يوجّه رسالة لجمهوره بشأن التجديد للأهلي

حقيقة وفاة فنانة شابة في حادث سير مروع بالتجمّع

تدخل عاجل من الجيش السعودي لتأمين الحجاج

بسبب عرض خليجي مغرٍ | الأهلي يوافق على رحيل جوكر الفريق

ترشيحاتنا

انهيار كبير.. قائد مجموعة فاجنر يعلن التمرد العسكري ضد الجيش الروسي

السعودية توزع أكثر من 2 مليون عبوة مياه زمزم في موسم الحج

تاريخية| إشادة برلمانية بكلمة الرئيس في «قمة باريس»: اتسمت بالشفافية.. وعكست أهمية دور مصر لدعم المبادرات الدولية

ربنا يهدينا جميعا.. ياسمين عز تظهر بالحجاب لأول مرة

أوباما يعود إلى الساحة بتصريحات صادمة.. والكرملين الروسي يرد

كأس مصر.. عمرو جمال يحرز هدف فاركو الأول بمرمى الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ختام مبادرة أطفالنا ولقاء عن التراث الشعبي بفعاليات قصور الثقافة بالفيوم| صور

سفرة عيد الأضحى.. طريقة عمل الممبار

برقم صادم.. سعر فستان درة الأحمر القصير يثير الجدل

تحسين وظيفة الدماغ.. ماذا يحدث للجسم عند تناول المانجو؟

فيديو

عمره أكثر من 65 مليون سنة.. اكتشاف بقايا زاحف بحري بالوادي الجديد

اعتزل الغناء منذ شهور .. فنان شهير يطلب المساعدة للبحث عن عمل/ فيديو جراف

ماذا حدث لضحايا الغواصة تايتن قبل وفاتهم بساعات؟.. تفاصيل صعبة

ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي ؟ مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ