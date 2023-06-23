الاتحاد السكندري يرصد مكافآت مالية مميزة للفريق للحصول على بطولة كأس الرابطة

اعتمد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى لائحة استثنائية تحفيزية للفريق الأول لكرة القدم خلال المباريات القادمة والحاسمة في بطولة كأس الرابطة المصرية وبطولة الدوري العام.



واستقر مجلس إدارة النادى على اعتماد هذه اللائحة التي تتضمن مكافآت مالية مميزة للاعبين من أجل تحفيزهم بقوة لاستعادة الانتصارات والعودة للعروض القوية التي قدمها الفريق في بداية الموسم بهدف الحصول على بطولة كأس الرابطة المصرية عقب تخطى المباراة المهمة للفريق في الدور نصف النهائي والمقرر لها الاثنين المقبل لتكون هذه البطولة أفضل تتويج لمجهودات زعيم الثغر خلال الموسم الحالي وكذلك السعي والاجتهاد لإنهاء مسابقة الدورى بشكل لائق وتحقيق هدف الحصول على المركز الخامس بجدول الترتيب.



وتضمنت اللائحة عدد من الجزاءات في حال عدم تحقيق الهدف المعلن من قبل مجلس إدارة النادى.