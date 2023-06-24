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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ارتكبوا 4 وقائع.. حبس عصابة سرقة الدراجات النارية بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة روض الفرج الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بوحدة مباحث قسم شرطة روض الفرج بقيادة المقدم أحمد الشيخ من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الجيزة حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" قيادة أحدهما  وتبين عدم حملهما ثمة تراخيص.

وبمناقشتهما عن مصدر الدراجة النارية، اعترفوا بسرقتها بأسلوب "توصيل الأسلاك" حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة القسم، وبتطوير مناقشتهما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأقروا بارتكاب عدد 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهما ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها بمكان إخفائها ، وباستدعاء المجنى عليهم  تعرفوا على الدراجات النارية واتهموهما بالسرقة .

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