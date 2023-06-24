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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من أوكرانيا على تمرد قائد قوات فاجنر

أرشيفية
أرشيفية

أصدر الجيش الأوكراني، منذ قليل، بيانًا قال فيه إنه يراقب الخلاف بين روسيا ورئيس مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين، بعدما اتهم الأخير القوات الروسية بمحاولة قصف قواته الأمر الذي نفته موسكو واعتبرته تمرد من جانبه.

وقال بيان الجيش الأوكراني: "نراقب الخلاف الناشيء بين فاحنر والقيادة الروسية".

ومنذ قليل، الناطق باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف  إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على علم بالوضع الجاري حول رئيس مجموعة فاجنر وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن بيسكوف قوله: "تم إبلاغ الرئيس بوتين بكل الأحداث التي تدور حول بريغوجين، ويجري اتخاذ الإجراءات الضرورية واللازمة ".

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وفي نفس السياق، أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب في تقرير لها أن تصريحات مؤسس شركة فاجنر أصبحت أساسًا لرفع دعوى جنائية بحقه بتهمة التحريض على التمرد، داعية بريجوجين إلى وقف الأعمال غير القانونية.

وأتت تصريحات بيسكوف، وتقرير اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، عقب اتهام وجهه رئيس فاجنر للجيش الروسي، بقصف قواتها ما تسبب بمقتل عدد هائل منهم، متوعدًا بالرد.

وتعهد بروجوجين بإيقاف القيادة العسكرية الروسية، نافيًا بالوقت ذاته سعيه إلى تنفيذ انقلاب عسكري في روسيا، وإنما "مسيرة من أجل العدالة" على حد وصفه.
 

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