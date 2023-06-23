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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين مطلع على الأحداث.. رد عاجل من الكرملين بشأن مزاعم قائد فاجنر

صدى البلد

أفاد نبأ عاجل نقله الكرملين الروسي أن الرئيس فولوديمير بوتين مطلع على مزاعم قائد قوات فاجنر بريغوجين بشأن قصف قواته من قبل روسيا، وأضاف الكرملين أنه جار اتخاذ الإجراءات اللازمة، دون الإعلان عن تفاصيل الرد.

أعلن قائد مجموعة فاجنر الروسية، يفجيني بريجوجين، اليوم الجمعة، عن التمرد المسلح على قيادات وزارة الدفاع والجيش الروسي.

وقال قائد مجموعة فاجنر الروسية إن قواته ستمارس مهامها للرد على قصف معسكراتها من قبل الجيش الروسي في أوكرانيا.

انهيار كبير.. قائد مجموعة فاجنر يعلن التمرد العسكري ضد الجيش الروسي

وأكد قائد فاجنر أن وزير الدفاع الروسي شويغو قد سافر على الحدود مع أوكرانيا من أجل تنفيذ الضربات ضد قوات فاجنر في الأراضي الأوكرانية.

 

 

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