انهيار كبير.. قائد مجموعة فاجنر يعلن التمرد العسكري ضد الجيش الروسي

أعلن قائد مجموعة فاجنر الروسية، يفجيني بريجوجين، اليوم الجمعة، عن التمرد المسلح على قيادات وزارة الدفاع والجيش الروسي.

وقال قائد مجموعة فاجنر الروسية إن قواته ستمارس مهامها للرد على قصف معسكراتها من قبل الجيش الروسي في أوكرانيا.

وأكد قائد فاجنر أن وزير الدفاع الروسي شويغو قد سافر على الحدود مع أوكرانيا من أجل تنفيذ الضربات ضد قوات فاجنر في الأراضي الأوكرانية.

ومن جانبه، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن رفع دعوى قضائية ضد قائد مجموعة فاجنر بتهمة الدعوة إلى التمرد المسلح على النظام الروسي.

فيما أكد الكرملين أن الرئيس الروسي مطلع على التطورات المتعلقة برئيس مجموعة فاجنر، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة.