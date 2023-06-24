فرج عامر يفتح النار على التحكيم المصري.. لهذا السبب

انتفد فرج عامر رئيس نادي سموحة التحكيم المصري من مباراة أمس للزمالك أمام فاركو.

وكتب فرج عامر عبر حسابه بموقع فيسبوك: ضربة جزاء الزمالك أمام فاركو علامة رديئة في جبين التحكيم المصري، وايضا أكبر خطأ للحكم التغاضي عن طرد أحمد سيد زيزو نجم الزمالك.

وتأهل فريق الزمالك لدور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد الفوز على فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ16 للبطولة ليضرب موعدا مع المقاولون العرب في الدور التالي.

ويستعد الزمالك للقاء غزل المحلة المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

العشري يقاطع المؤتمر الصحفي للقاء الزمالك

اعتذر طارق العشري المدير الفني لفريق فاركو عن عدم حضور المؤتمر الصحفي عقب مباراة الزمالك في بطولة كأس مصر التي أقيمت مساء اليوم الجمعة.

ورفض المدير الفني للفريق السكندري حضور المؤتمر الصحفي عقب المباراة وأخطر المراقب بذلك.

وتأهل فريق الزمالك لدور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد الفوز على فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ16 للبطولة ليضرب موعدا مع المقاولون العرب في الدور التالي.