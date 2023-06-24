عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من أمريكا بعد إعلان قائد فاجنر تمرده على روسيا

أرشيفية
أرشيفية

أعلن مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة تراقب تطورات الوضع في روسيا وذلك بعدما اتهم رئيس مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين القوات الروسية بمحاولة قصف قواته الأمر الذي نفته موسكو واعتبرته تمرد من جانبه.

وقال بيان نشره المجلس على موقع البيت الأبيض الرسمي: "نراقب تطورات الوضع في روسيا وسنتشاور مع الحلفاء والشركاء بخصوصها".

ومنذ قليل، قال بريجوجين، في بيان له إنه "سيكمل الطريق حتى النهاية" وإنه اجتاز الحدود الروسية، وذلك بعد اتهامه للقوات الروسية بمحاولة قصف قواته الأمر الذي نفته موسكو واعتبرته تمرد من جانبه.

وأضاف بريجوجين في بيانه: "قواتي عبرت الحدود من أوكرانيا لروسيا وهم موجودون الآن بمدينة روستوف جنوب البلاد، وقواتي ستدمر كل من يعترض طريقها ومستعدون للمواصلة حتى النهاية".

السجن 20 عاما

من جانبها، قالت للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في روسيا إن قائد فاجنر يواجه عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى ٢٠ عاما، مشيرةً إلى أنه سيتم التحقيق معه بشأن الترتيب لتمرد مسلح.

وقال سيرجي سوروفكين نائب قائد القوات الروسية في أوكرانيا في بيان له: "أدعو قوات فاجنر للعودة لمواقعها والالتزام بقرارات القيادة العامة للقوات ويمكن حل المشاكل بالطرق السلمية وتحت قيادة القائد العام للقوات الرئيس بوتين".

تحرك عسكري عاجل من قائد قوات فاجنر بعد إعلان تمرده على بوتين

روسيا .. تشديد إجراءات الأمن في موسكو بعد تمرد قائد فاجنر

وأضاف: "لايجوز اللعب لصالح العدو في هذا الوقت والعدو ينتظر توتر الوضع الداخلي".

وقال جهاز الأمن الفيدرالي في بيان نقلته وكالة "تاس": "تصريحات رئيس مجموعة فاجنر الأخيرة تعتبر دعوى لبدء صراع مدني مسلح في البلاد".

قال بريجوجين في رسالة صوتية نشرها مكتبه على "تليجرام": "لقد شنّوا ضربات صاروخية، على معسكراتنا الخلفية. لقد قُتل عدد هائل من مقاتلينا"، متوعّدًا بـ"الردّ" على هذا القصف الذي أشار إلى أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو هو الذي أصدر الأمر بتنفيذه.

وذكر أن "هيئة قيادة مجموعة فاجنر قررت أنه ينبغي إيقاف أولئك الذين يتحملون المسؤولية العسكرية في البلاد"، مؤكدًا أن وزير الدفاع سيتمّ "إيقافه"، وداعيًا الجيش إلى عدم "مقاومة" قواته.

ونفى رئيس مجموعة فاجنر أن يكون ذلك "انقلابًا عسكريًا" لكن اعتبره "مسيرة العدالة"، موضحًا أن "هناك 25 ألف منا وسوف نحدد سبب انتشار الفوضى في البلاد، احتياطينا الإستراتيجي هو الجيش بأسره والبلد بأسرها"، مبديًا ترحيبه "بكل من يريد الانضمام إلينا" من أجل "إنهاء الفوضى".
 

أمريكا روسيا رئيس فاجنر رئيس مجموعة فاجنر رئيس مجموعة فاجنر الروسية فاجنر قائد قوات فاجنر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خمس دقايق وهنخلّص| شهادة صادمة من زوج الطالبة المخطوفة في علاقة آثمة

جهاد جريشة يعلق على ركلة جزاء الزمالك أمام فاركو بكأس مصر

القصة الكاملة لحادث الفنانة ياسمين أيمن| عربيتها اتعجنت وهذا ما حدث لها

بسبب عرض خليجي مغرٍ | الأهلي يوافق على رحيل جوكر الفريق

الكليوباترا بـ 25 جنيها.. الشرقية للدخان تحسم أسعار سجائر الشركة بأنواعها

كاش مايوه شيفون .. أمينة خليل تثير الجدل من المالديف

تجنب جشع التجار.. السعر الرسمي للسجائر اليوم

مهاجم الأهلي القادم محترف فى سويسرا .. فرج عامر يكشف التفاصيل

موضوعات متعلقة

تحرك عسكري عاجل من قائد قوات فاجنر بعد إعلان تمرده على بوتين

روسيا .. تشديد إجراءات الأمن في موسكو بعد تمرد قائد فاجنر

بيان شديد اللهجة من الجيش الروسي بعد تمرد قائد فاجنر

روسيا .. الأمن الفيدرالي يتهم رئيس فاجنر ببدء صراع مدني مسلح

ترشيحاتنا

الحقوا الفنانة عملت حادثة| القصة الكاملة لشائعة ياسمين أيمن من الموت للحياة

روسيا .. حاكم روستوف يدعو السكان للبقاء في منازلهم بعد تمرد فاجنر

بعد خبر وفاتها.. الفنانة ياسمين أيمن : معنديش عربية ومش أنا صاحبة الحادثة

رئيس مدينة الصالحية الجديدة: لدينا 430 مصنعا منهم الأول على العالم في الإنتاج والتصدير| فيديو

نظير مبلغ ضخم ...الدوري الإنجليزي يهدد بقاء مصطفى محمد في نانت الفرنسي

عظمة على عظمة.. جابر القرموطي يشيد بالمشروعات المقامة في مدينة الصالحية الجديدة|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثقافة المنيا تقدم «طق طق ابن الغابة» على مسرح المحافظة|صور

ماذا يحدث لك عند تناول طبق من البليلة يوميا؟.. لن تتوقع

أحترس من الإفراط في تناول هذا المشروب الصيفي

ختام مبادرة أطفالنا ولقاء عن التراث الشعبي بفعاليات قصور الثقافة بالفيوم| صور

فيديو

في ذكري ميلاد يوسف داوود.. كيف أنقذ سناء جميل على خشبة المسرح؟

عمره أكثر من 65 مليون سنة.. اكتشاف بقايا زاحف بحري بالوادي الجديد

اعتزل الغناء منذ شهور .. فنان شهير يطلب المساعدة للبحث عن عمل/ فيديو جراف

ماذا حدث لضحايا الغواصة تايتن قبل وفاتهم بساعات؟.. تفاصيل صعبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ