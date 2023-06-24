عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا .. تشديد إجراءات الأمن في موسكو بعد تمرد قائد فاجنر

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وكالة "تاس" الروسية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن قوات الأمن الفيدرالي الروسية عكفت على تشديد الإجراءات الأمنية في العاصمة موسكو وذلك بعدما اتهم رئيس مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين القوات الروسية بمحاولة قصف قواته الأمر الذي نفته موسكو واعتبرته تمرد من جانبه.

وقالت "تاس" إن الأمن الفيدرالي الروسي قام أيضًا بتشديد الإجراءات الأمنية في المرافق العامة والبنى التحتية تحت الحماية الشديدة في العاصمة موسكو.

السجن 20 عاما

من جانبها، قالت للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في روسيا إن قائد فاجنر يواجه عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى ٢٠ عاما، مشيرةً إلى أنه سيتم التحقيق معه بشأن الترتيب لتمرد مسلح.

وقال سيرجي سوروفكين نائب قائد القوات الروسية في أوكرانيا في بيان له: "أدعو قوات فاجنر للعودة لمواقعها والالتزام بقرارات القيادة العامة للقوات ويمكن حل المشاكل بالطرق السلمية وتحت قيادة القائد العام للقوات الرئيس بوتين".

وأضاف: "لايجوز اللعب لصالح العدو في هذا الوقت والعدو ينتظر توتر الوضع الداخلي".

بيان شديد اللهجة من الجيش الروسي بعد تمرد قائد فاجنر

أول تعليق من أوكرانيا على تمرد قائد قوات فاجنر

وقال جهاز الأمن الفيدرالي في بيان نقلته وكالة "تاس": "تصريحات رئيس مجموعة فاجنر الأخيرة تعتبر دعوى لبدء صراع مدني مسلح في البلاد".

قال بريجوجين في رسالة صوتية نشرها مكتبه على "تليجرام": "لقد شنّوا ضربات صاروخية، على معسكراتنا الخلفية. لقد قُتل عدد هائل من مقاتلينا"، متوعّدًا بـ"الردّ" على هذا القصف الذي أشار إلى أن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو هو الذي أصدر الأمر بتنفيذه.

وذكر أن "هيئة قيادة مجموعة فاجنر قررت أنه ينبغي إيقاف أولئك الذين يتحملون المسؤولية العسكرية في البلاد"، مؤكدًا أن وزير الدفاع سيتمّ "إيقافه"، وداعيًا الجيش إلى عدم "مقاومة" قواته.

ونفى رئيس مجموعة فاجنر أن يكون ذلك "انقلابًا عسكريًا" لكن اعتبره "مسيرة العدالة"، موضحًا أن "هناك 25 ألف منا وسوف نحدد سبب انتشار الفوضى في البلاد، احتياطينا الإستراتيجي هو الجيش بأسره والبلد بأسرها"، مبديًا ترحيبه "بكل من يريد الانضمام إلينا" من أجل "إنهاء الفوضى".

 

 

روسيا ​أوكرانيا​ و​روسيا موسكو قائد فاجنر فاجنر رئيس فاجنر رئيس مجموعة فاجنر رئيس مجموعة فاجنر الروسية فاجنر الروسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خمس دقايق وهنخلّص| شهادة صادمة من زوج الطالبة المخطوفة في علاقة آثمة

جهاد جريشة يعلق على ركلة جزاء الزمالك أمام فاركو بكأس مصر

القصة الكاملة لحادث الفنانة ياسمين أيمن| عربيتها اتعجنت وهذا ما حدث لها

تطوّر مثير في حقيقة طلاق محمد فراج وبسنت شوقي

العشري يقاطع المؤتمر الصحفي عقب لقاء الزمالك وفاركو

الزمالك يتعاقد مع أحمد ميهوب حارس المحلة لمدة 4 سنوات

بسبب عرض خليجي مغرٍ | الأهلي يوافق على رحيل جوكر الفريق

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الزمالك أمام فاركو

موضوعات متعلقة

بيان شديد اللهجة من الجيش الروسي بعد تمرد قائد فاجنر

روسيا .. الأمن الفيدرالي يتهم رئيس فاجنر ببدء صراع مدني مسلح

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والصحة | لدغة حشرة تصيب صغار السن بمرض خطير.. تحذير من ملابس تجذب الناموس.. سعر فستان درة الأحمر القصير يثير الجدل.. صور أمينة خليل من المالديف

فضل يوم عرفة.. يكفر ذنوب سنتين ويحسدنا اليهود عليه

قبل 30 يونيو.. مصطفى بكرى يكشف تفاصيل لقاء محمد مرسى بالفريق السيسى بقصر القبة

السعودية.. تفاعل واسع بعد تداول فيديو لحركة الطائرات في آخر يوم لوصول الحجاج| شاهد

بوسي تكشف لأول مرة السبب الحقيقي لخلافاتها مع طليقها.. ماذا قالت؟

بكاء الفنانة بوسي بعد حديثها عن والدتها الراحلة.. ضهري انكسر من بعدها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لك عند تناول طبق من البليلة يوميا؟.. لن تتوقع

أحترس من الإفراط في تناول هذا المشروب الصيفي

ختام مبادرة أطفالنا ولقاء عن التراث الشعبي بفعاليات قصور الثقافة بالفيوم| صور

سفرة عيد الأضحى.. طريقة عمل الممبار

فيديو

عمره أكثر من 65 مليون سنة.. اكتشاف بقايا زاحف بحري بالوادي الجديد

اعتزل الغناء منذ شهور .. فنان شهير يطلب المساعدة للبحث عن عمل/ فيديو جراف

ماذا حدث لضحايا الغواصة تايتن قبل وفاتهم بساعات؟.. تفاصيل صعبة

ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي ؟ مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ