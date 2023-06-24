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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بمناسبة عيد الأضحى.. جابر القرموطي مازحا: أدوني 40 جنيه عيدية|شاهد

جابر القرموطي
جابر القرموطي

كشف الإعلامي جابر القرموطي، عن أنه فوجئ قبل بداية حلقة اليوم من برنامجه، إذ أن أحد أفراد طاقم العمل الخاص بالبرنامج، قرر أن يهدي كل طاقم العمل عيدية بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وأضاف "جابر القرموطي"، خلال تقديمه برنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "سي بي سي": "النهاردة زميلي خالد منسي في البرنامج، عمل لقطة حلوة أوي، وأدانا كلنا عيدية بمناسبة عيد الأضحى المبارك".

وتابع أنه حصل على عيدية 40 جنيه، فيما حصل كل طاقم العمل على 20 جنيه فقط، "أنا مش بحب التمييز عن الناس، بس مقبولة، وكل سنة وأنتم طيبين".

وفي سياق منفصل، أشاد جابر القرموطي، بالمشروعات المقامة داخل مدينة الصالحية الجديدة، وأن هناك العديد من المشاريع التي تحتاج أن يسلط الضوء عليها بشكل كبير من جانب الإعلام خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن مصر لديها مشروع لتصدير الأتوبيسات ذات الطابقين إلى إنجلترا وأفريقيا. 
 

جابر القرموطي عيد الأضحى عيدية مانشيت 20 جنيه

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