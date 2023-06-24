عيد سعيد يا مجنون.. السولية يهنئ أحمد القندوسي بذكرى ميلاده

حرص الاعب عمرو السولية على تهنئة الاعب أحمد القندوسي بمناسبة عيد ميلاده عبر حسابة بموقع انستجرام.

ونشر السولية صورة لة برفقة القندوسي عبر إنستجرام، وكتب: عيد ميلاد سعيد يا مجنون.

ويواصل لاعبو المارد الأحمر أداء التدريبات الجماعية استعدادًا لخوض مواجهة نظيره نادي منتخب السويس في إطار منافسات بطولة كأس مصر في نسختها الحالية.

ويلتقي النادي الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، يوم الأحد المقبل 25 من شهر يونيو الحالي، ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة مباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.