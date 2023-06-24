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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقرير استخباراتي أمريكي يفجر مفاجأة عن كورونا

أرشيفية
أرشيفية

فجر تقرير استخباراتي أمريكي، الجمعة، معلومات مثيرة عن سبب نشأة فيروس كورونا في العالم.

وخلصت أجهزة المخابرات الأمريكية، بموجب التقرير، إلى عدم وجود دليل مباشر على أن جائحة كورونا نشأت بسبب حادثة في معهد ووهان لعلم الفيروسات في الصين، وفقًا لوكالة "رويترز".

وذكر التقرير المكون من أربع صفحات أن أجهزة المخابرات ما زالت غير قادرة على استبعاد إمكانية أن يكون الفيروس جاء من مختبر، لكنها لم تتمكن من اكتشاف مصدر الجائحة.

وقال التقرير: "لا تزال وكالة المخابرات المركزية ووكالة أخرى غير قادرة على تحديد المصدر الدقيق لوباء كورونا إذ تعتمد الفرضيات (الطبيعية والمخبرية) على افتراضات مهمة أو تواجه تحديات مع التقارير المتضاربة".

وأوضحت الوكالات إنه على الرغم من إجراء "عمل مكثف" على فيروسات كورونا في معهد ووهان لعلم الفيروسات، إلا أنهم لم يعثروا على دليل على وقوع حادثة محددة قد تكون تسببت في تفشي المرض.

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