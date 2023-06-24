شيماء البهي: المشاعر ليست آثمة ولابد من مراقبة الأفعال الناتجة عنها.. فيديو

قالت الدكتورة شيماء البهي ، خبيرة علم الأعصاب والاتيكيت ، إن المشاعر المختلفة التي يشعر بها الأشخاص تجاهي ليست مشكلة مثل شعور الغيرة ، ولكن السيء فيها الايذاء ، موضحة :" المشاعر غير آثمة ولكنها حتمية وسريعة".

وتابعت الدكتورة شيماء البهي ، خلال برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، أن تقبل المشاعر السلبية تجعلها تختفي ولكن مقاومة المشاعر تجعلها تلح وتصل لحد الوسواس .

وتابعت أن المشاعر وقتية ولا تظل مثل مشاعر الحزن والفرح ، موضحة أن تقبل المشاعر سواء الحزن والفرح تجعل وقعها أسهل عليها .