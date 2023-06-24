عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن العمل بنظام مكافحة الإرهاب في منطقتي موسكو وفورونيج

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت اللجنة الروسية لمكافحة الإرهاب عن تطبيق نظام عمليات مكافحة الإرهاب في موسكو ومنطقة فورونيج، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

جاء ذلك في بيان قال: "من أجل منع الأعمال الإرهابية المحتملة على مدينة موسكو ومناطقها وفي وفورونيج ، يتم العمل بنظام عمليات لمكافحة الإرهاب". 
وبحسب وسائل إعلام رسمية روسية، فإن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن نظام مكافحة الإرهاب في هذه المناطق.

تم الإعلان عن الإجراءات، في وقت يشن فيه رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة ، يفجيني بريجوزين ،  تمرد مسلح ضد الدولة الروسية.

يشمل نظام مكافحة الإرهاب إجراءات هي ، على سبيل المثال لا الحصر: فحص الأوراق الثبوتية للناس، تعزيز حماية النظام العام، مراقبة المحادثات الهاتفية، تقييد الاتصالات، وتقييد حركة المركبات والناس في الشوارع.

وفي خطاب متلفز له، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن الذين يسلكون "طريق الخيانة" و التمرد المسلح سوف "يعاقبون" بعد أن قال رئيس جماعة فاجنر شبه العسكرية إن قواته سيطرت على منشآت عسكرية في مدينتين روسيتين ، ما أدخل البلاد في أزمة.

وتعهد بوتين برد قاس وعقاب المتورطين في التمرد المسلح. 
وقال إن "أي أعمال تمزق وحدتنا" هي "طعنة في ظهر بلدنا وشعبنا".
واضاف بوتين إن القوات المسلحة "تلقت الأوامر اللازمة" و "سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة أيضا لتحقيق الاستقرار في روستوف". 
وذكر انه "تم فرض اجراءات امنية اضافية لمكافحة الارهاب في موسكو وعدد من المناطق الاخرى".
وناشد بوتين  فاجنر قائلا في هذا الوقت "نحن بحاجة إلى الوحدة والتوحيد والمسؤولية".
وصف بوتين الأحداث في روستوف بأنها تمرد. وقال إن الوضع في روستوف يظل صعبا خلال الانتفاضة المسلحة .
وأكد بوتين على إن "الطموحات المفرطة والمصالح الخاصة أدت إلى الخيانة".
أشار  بوتين  إلى إنها "ضربة لروسيا" ، مضيفًا أن "الاضطرابات الداخلية تشكل تهديدًا مميتًا لدولتنا ولنا كأمة".

ات مكافحة الإرهاب إجراءات أمنية أعمال الإرهاب اضطرابات الاضطرابات الاعمال الارهابية الأعمال الأرهابي المحادثات الهاتفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة الفنانة ياسمين أيمن في حادث بالتجمع الأول

صاحبة العربية البورش .. من هي ياسمين أيمن الحقيقية المتوفاة في حادثة التجمع ؟

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

لو النور بيقطع عندك فى البيت.. اعرف طريقة تشغل الراوتر بدون كهرباء

بخلاف الزمالك.. أشرف بن شرقي يتلقى عرضا من أحد الأندية المصرية

نزل 15 جنيه|هبوط غير مسبوق يضرب سعر الأرز لأول مرة منذ شهور

سقط لوحده.. خبير تحكيمي يحسم الجدل حول صحة ركلة جزاء الزمالك أمام فاركو

شوبير يكشف مستجدات صفقات الأهلي في الميركاتو الصيفي

موضوعات متعلقة

تطورات خطيرة في روسيا.. تمرد مسلح وبوتين يتوعد الخونة

بوتين : الوضع في روستوف لا يزال صعبا بسبب الانتفاضة المسلحة

بوتين: ما يحدث في الوقت الحالي خيانة داخلية

قوات الأمن الروسية تطوق مركز فاجنر في سان بطرسبرج

مزاعم عن تمرد قوات فاجنر الروسية وسيطرتها على مدينة بالقرب من ‎موسكو

ضابط مخابرات أمريكي يكشف السبب المفاجئ لانقلاب فاجنر

سفير أمريكي سابق: يجب أن يشعر الرئيس الروسي بتوتر لتمرد فاجنر

شاهد| قائد فاجنر يهدد وزير الدفاع والأركان الروسيين.. وطلب فوري لهما

ترشيحاتنا

مكافحة الإدمان على شواطئ مصر.. مبادرة حكومية للتحذير من خطورة المخدرات

مأساة جديدة.. فقدان 37 مهاجراً بعد غرق قاربهم قرب السواحل الإيطالية

صعود الدولار عالميًّا.. الأخضر يتصدر الأرباح بين العملات الرئيسية والين يتبعه

مدبولي يتفقد المنطقة التراثية التابعة لتلال الفسطاط

أئمة وواعظات الأوقاف يجيبون على تساؤلات واستفسارات الحجاج

مدبولي من مشروع سور مجرى العيون: نسير بخطى سريعة لاستعادة وجه القاهرة الحضاري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامات مبكرة تشير للإصابة بالتهاب البنكرياس.. حسام موافي يوضحها

9 أعراض في الفم تشير إلى الإصابة بمرض السكري.. احترس

إجازة عيد الأضحى.. الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن الأيام المقبلة

إيفكانا ترامب تثير الجدل بوجبة فطور صباحية سر رشاقتها.. اعرف التفاصيل

فيديو

غطى جسمها ورأسها بالفلوس.. طالبة سوهاج حديث المواقع بسبب حفل تخرجها

في ذكري ميلاد يوسف داوود.. كيف أنقذ سناء جميل على خشبة المسرح؟

عمره أكثر من 65 مليون سنة.. اكتشاف بقايا زاحف بحري بالوادي الجديد

اعتزل الغناء منذ شهور .. فنان شهير يطلب المساعدة للبحث عن عمل/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ