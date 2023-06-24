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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة الشرقية: إزالة 10082 حالة تعد على الأرض الزراعية منذ 2018

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بحماية الأرض الزراعية من التعدي عليها بالتبوير أو البناء المخالف للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل لما تمثله من أمن قومي وغذائي للمواطنين مؤكداً أنه لن يسمح لأي مواطن بالقيام بالتعدى على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة أو البناء المخالف بدون تراخيص قانونية من جهات الاختصاص وخاصة أيام الاجازات والأعياد.

شدد المحافظ على وكيل وزارة الزراعة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية ومديري الإدارات الزراعية بتشكيل لجان دورية على مدار اليوم وخاصة في أيام اجازه عيد الأضحى المبارك لرصد أي تعديات مخالفة على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتعامل مع المخالفين بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها في المهد قبل أن تصبح كتلا خرسانية يصعب التعامل معها واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أصحابها.

ومن جانبه أوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة أن إجمالي التعديات الواقعة على الأرض الزراعية في الفترة من سبتمبر 2018 حتي يونيه 2023 بلغت 9066 تعدي على مساحه 344 فدان و 10 قيراط و 17 سهما أرض زراعية .

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وأضاف وكيل وزارة الزراعة أن المديرية قامت بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن وقوات الأمن بالشرقية وتمكنت من إزالة كافة التعديات الواقعه على الأرض الزراعية عن تلك الفترة بالإضافة إلى إزالة  1016 حالة تعدي عن أعوام سابقة ليصل إجمالي ما تم إزالته 10082 حالة تعدي على الأرض الزراعية واقعة على مساحة 487 فدان و12 قيراط و 20 سهما بجانب رفع الأنقاض الناتجة عن الهدم وإعادة الأرض لطبيعتها الزراعية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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