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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسن عبد الغني: قوة مصر الناعمة مازالت موجودة

الإعلامي حسين عبدالغني
الإعلامي حسين عبدالغني

قال الإعلامي حسين عبدالغني، إنه يتوقع أن تكون الذكرى العاشرة لـ ثورة 30 يونيو، بمثابة انطلاقه كبيرة لمصر، متابعا: مصر خاضت حربا كبيرة مع الإرهاب واستطعنا تحقيق النصر.
 

وأضاف “حسين عبدالغني” خلال حواره ببرنامج "60 دقيقة"، على قناة "اكسترا نيوز"، أن مرور 10 سنوات من عمر ثورة 30 يونيو مدة كافية لكي تبدأ مصر مرحلة جديدة، وهي مرحلة التوافق الوطني وفتح الأبواب والنوافذ كي يتحدث الناس حول مستقبل مصر.

وشدد على أن الفترة القادمة ستشهد توافقا كبيرا وواضحا بين كافة القوى السياسية، مؤكدا على أن قوة مصر الناعمة مصر مازالت متجددة وقدرتها على إنتاج عقول وأفكار قائمة.

ولفت إلى أنه متابع جيد لما يكتب على منصات التواصل الاجتماعي، متابعا:" أتفاعل مع بعض الردود وأقوم بالرد عليها".
 

حسين عبدالغني ثورة 30 يونيو 30 يونيو الإرهاب اخبار التوك شو

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