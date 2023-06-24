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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح يطلق اسم سميرة محسن على دورته الثامنة

سميرة محسن
سميرة محسن

اختارت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي الدكتور الفنانة سميرة محسن لإطلاق اسمها على الدورة الثامنة للمهرجان، المقرر إقامتها في الفترة من 25 الي 30 نوفمبر  ٢٠٢٣ بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء تحت شعار : ( باليقين نصنع المستحيل) .

وأعربت الدكتورة سميرة محسن عن سعادتها أن تحمل الدورة الثامنة اسمها خاصة أنها لم تتوقع هذا الاحتفاء من مهرجان شرم الشيخ الدولي أو أى مهرجان آخر ، موضحة أن اخلاص وتفاني الإنسان في عمله هو ما يحقق له النجاح والتميز، وهو ما يقدمه بشكل جيد للجميع .

وأشارت في تصريحها إلي أنها شهدت ميلاد مهرجان شرم الشيخ الدولي، وظلت متواصلة مع جميع دوراته فيما عدا الدورة السابعة؛ نظرا لانشغالها، مؤكدة أن هذا المهرجان يتطور بشكل ملحوظ عاما بعد عام، ولديه قدرة على الاستمرار بشكل جيد؛ لانه يعتمد علي الشباب فهم لديهم دائما الامل والتطور والإصرار على النجاح والتجديد، وهي تحب هذا النموذج الفعال .

وقالت سيدة المسرح العربي سميحة أيوب الرئيس الشرفي للمهرجان أن الفنانة سميرة محسن تستحق التكريم، واطلاق دورة من عمر المهرجان باسمها جاء بإجماع اللجنة العليا لأنها جديرة بذلك ، فهي فنانة قديرة وأستاذة أكاديمية علمت أجيال من الفنانين عبر سنوات عديدة .

من جانبها قالت الدكتورة إنجي البستاوي المدير العام للمهرجان إن تكريم الدكتورة سميرة محسن مستحق، لأنها قيمة وقامة كبيرة في عالم المسرح، وفنانة لها مسيرة زاخرة بالأعمال المسرحية، بالإضافة لكونها معلمة وأستاذة رائدة تعلمنا منها الكثير والكثير .

يشار إلى أن الدكتورة سميرة محسن ممثلة ومؤلفة ومنتجة ولدت في القاهرة في ١٤ يوليو، وتخرجت من قسم علم النفس والاجتماع بجامعة عين شمس، والمعهد العالي للفنون المسرحية، وحصلت على الماجستير و الدكتوراة من الاتحاد السوفيتي، وترأست قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وقدمت مجموعة كبيرة من الأعمال المسرحية مع كبار المخرجين المسرحيين منهم كمال ياسين الذي قدمت معه أولى عروضها وهي بالفرقة الثانية بمعهد الفنون المسرحية، وقدمت عرض " خيال الظل " تأليف الدكتور رشاد رشدي، وبطولة الفنانة القديرة سميحة أيوب، ثم قدمت معه مسرحية " رحلة قطار " و مسرحية " شاهين ما مات " مع الفنان القدير عماد حمدي، بينما قدمت مع الدكتور نبيل الألفي مسرحية " شمشون ودليلة " متقاسمة البطولة مع الفنانة سهير البابلي والفنان نور الشريف والفنان حمدي غيث ، وقدمت مع شيخ المخرجين حسن عبد السلام مسرحية " الإنسان والظل " تأليف د. مصطفي محمود مع الفنان القدير صلاح منصور والفنان محمد وفيق كما قدمت مجموعة من الأعمال المسرحية مع الفنان والمخرج كرم مطاوع والمخرج جلال الشرقاوي وغيرهم من كبار المخرجين .

في السينما قدمت مجموعة متميزة من الأعمال منها "شىء من الخوف"،  "المتمردون"، " شقاوة بنات " ، " الحسناء والطلبة " ، " فتاة الميناء " ، " لعدم كفاية الأدلة " ، " الشوراع الخلفية " ، " صرخة ندم " والعديد من الأعمال الأخرى بالإضافة بكتابتها مجموعة السيناريوهات منها على سبيل المثال " البوليس النسائي " ، " المرأة والقانون " ، " إلا امي " وانتجت أفلام منها " سنة أولى نصب"  ، " ملاكي اسكندرية " ، "غرفة ٧٠٧"، كما قدمت مجموعة كبيرة من المسلسلات منها " بوابة الحلواني " ، " حارة الطبلاوي " ، " حواري وقصور " ، " حكاية حياة " وغيرها من أعمال الدراما التلفزيونية

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

شرم الشيخ مهرجان شرم الشيخ مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي مهرجان شرم الشيخ الدولي سميرة محسن

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