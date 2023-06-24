عضة قطة.. إصابة معلمة داخل كنترول الثانوية العامة بالإسماعيلية

تعرضت مدرسة في كنترول الثانوية العامة بمحافظة الإسماعيلية لعضة قطة، وتم نقلها الي مستشفي مجمع الإسماعيلية الطبي.



كان اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، تلقي إخطارا من اللواء هنري ابراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطواريء بإقليم قناة السويس، يفيد تلقي المركز الاقليمى للشبكة الوطنية للطوارئ إخطار بحالتين مرضي، داخل كنترول الثانوية العامة



وبالعرض على اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية أمر بسرعة اسعاف المرضى واتخاذ الاجراءات العاجلة، بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.



من جانبها أوضحت المصادر أن المصابين هم أحمد محمود أحمد، 45 سنه، مقيم بالشرقية، مصابا بمغص كلوي أيسر، وفاتن السيد علي، 53 سنه، بورسعيد، إدعاء عضة قطة.