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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

محافظ السويس: صرفنا مليار جنيه على أعمال الطرق والرصف

محافظ السويس
محافظ السويس

أكد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، الحرص على ترشيد النفقات لصالح المواطنين، قائلا: مبدأنا داخل المحافظة الحوكمة في الإنفاق.

جاء ذلك خلال استقباله وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، بحضور عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة السويس، بينهم أحمد خشانة، سيد عبده، حافظ شوشة، السيد الكرماوي، وعفاف زهران.

وأكد أنه تم تطوير منظومة النظافة والمخلفات بالمحافظة من خلال تطوير كافة المعدات، للقضاء على أكوام القمامة والتي كانت تصل إلى أطنان.

وأشار محافظ السويس، إلى أن مشروعات الإسكان بلغت نحو ٩٧٥ مليون جنيه حتى الآن في هذا الملف، مشيرا إلى أن محطات الصرف الصحي كانت من الخمسينات ولم يتم عمل أي تطوير لها، وهو ما أثر بشكل كبير على المحافظة بالكامل.

وقال صقر: قامت المحافظة بعمل محطات صرف صحي وأصبحت مثال يحتذى به على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه بعد الإحلال والتجديد تراجعت البلاغات اليومية بخصوص الصرف الصحي من ١٤٨ بلاغ يوميا إلى ٤ بلاغات فقط.

وأكد أن مشروعات النقل التابعة للوزارة وصلت نحو ٨ ونص مليار جنيه، بالإضافة إلى تطوير الطرق الداخلية بالمحافظة.

وقال محافظ السويس: صرفنا حوالي مليار جنيه في السويس للأسفلت والطرق، بينهم ٤٠٠ مليون من الموازنة والباقي موارد ذاتية.

وأعلن أنه تم عمل مشروع ممشى أهل السويس بطول كيلو و٣٠٠ متر بتكلفة ١٦ مليون جنيه، فضلا عن عمل شاطئ عام لأول مرة في السويس بطول ٧٠٠ متر  بتذكرة دخول ٥ جنيهات فقط للفرد الواحد.

ويترأس وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المهندس أحمد السجيني، بمشاركة النواب محمد وفيق عزت، وكيل اللجنة، عمرو درويش، أمين سر اللجنة، أحمد رمزي، محمد رجب، محسن أبو سمنة، محمود البرعي، ومي غيث، ومن أمانة اللجنة، أحمد حشيش، ومحمد شعبان، ويرافق اللجنة اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، وعمرو طلبة، ممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

السويس محافظ السويس لجنة الادارة المحلية الإدارة المحلية مجلس النواب

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