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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أكاديمية الشرطة تستضيف دورة تدريبية فى مجال مكافحة العنف ضد المرأة

الدورة التدريبية
الدورة التدريبية

استضافت وزارة الداخلية بمقر أكاديمية الشرطة "مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية بمركز بحوث الشرطة" دورة تدريبية فى مجال "مكافحة العنف ضد المرأة" خلال الفترة من (20-22/6/2023) بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (UNODC) والسفارة الإسبانية بالبلاد للكوادر الأمنية بوزارة الداخلية.

 تضمن برنامج الدورة العديد من المحاور يأتى من أبرزها (الإطار القانونى لمكافحة العنف ضد المرأة – خصائص العنف ضد المرأة – إجراءات التحقيق فى جرائم العنف ضد المرأة - دور قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية المصرية فى التصدى لجرائم العنف ضد المرأة – الإطار التشريعى لجرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق فى قانون العقوبات المصرى).

 ويعكس تنظيم الدورة مدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشرى فى مختلف المجالات الأمنية لاسيما المعنيين بملف "مكافحة العنف ضد المرأة – حقوق الإنسان".

يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية التى ترتكز أحد محاورها على نشر وتعميق ثقافة حقوق الإنسان بين كافة العاملين بها ، والترحيب الدائم بالتعاون المثمر والبناء بينها وبين الكيانات الأممية المعنية ودول الإتحاد الأوروبى فى هذا المجال.

اكاديمية الشرطة الأمم المتحدة السفارة الإسبانية العنف ضد المرأة المخدرات والجريمة بحوث الشرطة

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