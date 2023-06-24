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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفير مصر في الهند يكشف أسباب اهتمام نيودلهي بـ قناة السويس

السفير وائل محمد
السفير وائل محمد عوض

قال السفير المصري في الهند وائل محمد عوض، إن "العلاقة بين مصر والهند واضحة للغاية بالنسبة للهند، يرتبط أمن المحيط الهندي إلى حد كبير بأمن البحر الأحمر. بالنسبة لمصر، فإن أمن قناة السويس، هو جزء من أمن البحر الأحمر وبالتالي يتأثر بالأمن في المحيط الهندي. كلاهما مترابط بشكل وثيق."

وأضاف السفير وائل عوض، في حواره الحصري مع صحيفة هيندوستان تايمز الهندية، الصادرة باللغة الإنجليزية، علي هامش زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي إلي القاهرة، أنه “من منظور اقتصادي، أقول دائمًا أن هذا أحد المجالات التي تم إهمالها لفترة طويلة.

وتابع: إذا نظرت إلى الخريطة، ستجد مصر بالضبط في منتصف الطريق بين الموانئ في غرب الهند وأوروبا. وهذا يعني أنه من خلال الانتقال إلى مصر أو التواجد في مصر، فإن الجهات الفاعلة الاقتصادية أو المستثمرين سيقللون من تكلفة الشحن والوقود والتأمين. سوف تقلل أيضًا من الوقت، وهو أمر مهم جدًا".

وأوضح: "لقد رأينا خلال العامين الماضيين أن سلاسل التوريد على الصعيد الدولي أصبحت صعبة للغاية وحساسة للغاية للوقت. من خلال تواجدك في مصر ، يمكنك الاستجابة للتغيرات في سلاسل التوريد ، وبالتالي، فإننا نقدم للهند فرصة واعدة للغاية لأخذ مصر كنقطة انطلاق إلى ثلاث مناطق- أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بأكملها."

وعند سؤاله علي فكرة  طرح مصر منطقة مخصصة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قال السفير وائل: “هذا هو السبب بالضبط وليس أننا نقدم موقعًا فقط، ولكننا نقدم مرافق موجودة بالفعل على الأرض في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.. لدينا بالفعل ستة منافذ في المكان. إحداها شرق بورسعيد، وهي واحدة من أكبر محطات الحاويات في شرق البحر الأبيض المتوسط.”

وشدد السفير المصري في الهند أن مصر تقدم "منطقة تم إنشاؤها بالفعل، مع البنية التحتية والمرافق التي تحتاجها الصناعة، ونقدم الكثير من الحوافز. لهذه الأسباب بالتحديد، أبدت دول أخرى اهتمامًا كبيرًا بوجود منطقة صناعية في قناة السويس. أحدهما روسيا والآخر هو الصين. نحن نعمل معهم على إنشاء مناطق صناعية وأعتقد أن الهند في وضع يمكنها من امتلاك منطقة صناعية مثل هذه وستكون مفيدة جدًا لكلا الطرفين."

وكشف السفير وائل ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اقترح هذه الفكرة أثناء زيارته الأخيرة إلي الهند، مضيفًا: "كان رئيس الوزراء الهندي متجاوبًا للغاية مع هذا ونناقش حاليًا كيف ستسير الأمور. قبل زيارة رئيس الوزراء بقليل، نتوقع زيارة [إلى الهند] من قبل رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. سيكون في دلهي ومومباي وسيناقش هذا الأمر، مضيفا أنه من الواضح أن الفكرة كانت جذابة للغاية بالنسبة للجانب الهندي، لكننا بحاجة إلى مزيد من التفصيل."

وأوضح السفير المصري في الهند أنه من المتوقع أثناء زيارة مودي إلي القاهرة التوقيع علي أربع أو خمس اتفاقيات حول الزراعة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتكنولوجيا المعلومات، والترويج التجاري، والثقافة.."وهو جانب مهم للغاية في علاقتنا. كما نعمل على تجهيز اتفاقية الشراكة الاستراتيجية ونأمل أن يتم التوقيع عليها خلال الزيارة."

الهند مصر سفير مصر قناة السويس السيسي مودي

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