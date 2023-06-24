التعليم: امتحانات الثانوية العامة 2023 للطلاب المكفوفين سارت بشكل منضبط اليوم

أدى طلاب مدارس المكفوفين صباح اليوم امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، وذلك فى مادة الجغرافيا (ورقة أولى)، بإجمالي 255 طالب / طالبة.

وحرص خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمي ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية؛ للاطمئنان على سير العملية الامتحانية.

واكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها اليوم، انه أجواء امتحانات الثانوية العامة 2023 للطلاب المكفوفين اليوم سارت بشكل جيد ومنضبط.

واوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انه لم يتم رصد أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وقامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

جدير بالذكر أن طلاب مدارس المكفوفين يؤدون غدا الأحد الموافق 25/6/2023، الامتحان فى مادة الجغرافيا (ورقة ثانية).