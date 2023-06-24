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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار جديد من روسيا بعد تمرد قوات فاجنر

فاغنر
فاغنر

أقدم عدد من شركات الإنترنت الروسية على منع المستخدمين داخل البلاد من الوصول إلى أخبار جوجل بعد اتهام زعيم مجموعة "فاغنر"، يفغيني بريغجوين، بمحاولة شن انقلاب.

وبحسب صحيفة The New York Times الأمريكية، فقد حظرت 5 شركات اتصالات على الأقل -من ضمنها روس تليكوم وU-LAN وTelplus- تطبيق أخبار جوجل، الذي يجمع الأخبار من مصادر مختلفة، وفقاً لتحليل مرصد الإنترنت NetBlocks.

ووفقاً لهذا التحليل، بدأ عدد من شركات الإنترنت الأخرى في الحد من مرور المستخدمين إلى هذا التطبيق أيضاً.

وأعلنت شركة Roskomnadzor، المشرفة على خدمات الإنترنت في روسيا، في مارس عام 2022، إنها ستحظر تطبيق أخبار جوجل في البلاد، وذلك بعد وقف الشركة للإعلانات في روسيا وحظرها المحتوى الإلكتروني الذي ينشر معلومات كاذبة لدعم الغزو الروسي لأوكرانيا.

وشركة Roskomnadzor جزء من منظومة تكنولوجية أكبر بناها بوتين على مر السنين لفرض سيطرته على قنوات التكنولوجيا. وفضلاً عن الرقابة المشددة على الإنترنت في روسيا، تستخدم السلطات أيضاً نظام تجسس محلي يعترض المكالمات الهاتفية وحركة المرور على الإنترنت، وينشر معلومات مضللة في الفضاء الإلكتروني ويخترق الأنظمة الحكومية في دول أخرى.

يُذكر أنه بعد التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا العام الماضي، سحبت العديد من شركات التكنولوجيا الغربية خدماتها ومنتجاتها من روسيا أو تم حظرها. وعلقت شركتا تيك توك ونتفليكس خدماتهما في البلاد. وتم حظر الفيسبوك تماماً فيما حُظر تويتر جزئياً، وقلصت أبل وسامسونغ ومايكروسوفت وأوراكل وسيسكو وشركات أخرى من خدماتها أو انسحبت تماماً.

بريغوجين زعيم فاجنر لص يهدد عرش القيصر .. بروفايل

شركات الإنترنت الروسية شركات اتصالات مرصد الإنترنت NetBlocks

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