عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الألسن والتربية النوعية .. اعتماد ثلاث كليات بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أصدرت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد قرارها، باعتماد كلية التمريض بجامعة عين شمس ، واعتماد برامج بكليتى الألسن والتربية النوعية .

وبهذه المناسبة يتقدم عمداء كليات التمريض، الألسن والتربية النوعية بالشكر والتقدير الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والنواب ، كذلك يتقدمون بالشكر والتقدير لمديري وحدات الجودة بالكليات الثلاث ، ورؤساء الاقسام، ومنسقي البرامج والأقسام،  و أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والجهاز الادارى، والطلاب لما بذلوه من جهد تجاه هذا الإنجاز العظيم.

وصرحت الدكتورة سحر موسي عميد كلية التمريض جامعة عين شمس ، أن هذه تعد المرة الثالثة علي التوالي التى يتم فيها اعتماد الكلية، حيث كان الإعتماد الأول في عام 2011 ، والثانى في 2017 ، وصدر قرار الإعتماد للمرة الثالثة على التوالى فى يونيو ٢٠٢٣ .

txt

غدا.. رمزي عبدالعزيز يلقي محاضرة عن التصميم المهني الذكي بجامعة عين شمس

txt

جامعة عين شمس في أسبوع| المبنى الجديد لـ حاسبات صديق للبيئة .. تفاصيل مؤتمر الوافدين بكلية تمريض

من جانبها، صرحت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن جامعة عين شمس ، بأنه تم اعتماد خمسة برامج بالكلية من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد فى الجلسة التى تم عقدها بتاريخ ۲۱ يونيو ۲۰۲۳ ، حيث تم اعتماد برنامج ليسانس الألسن في اللغة الفرنسية وآدابها ، برنامج ليسانس الألسن في اللغة التشيكية وآدابها، برنامج ليسانس الألسن في اللغة العربية وآدابها برنامج ليسانس الألسن في اللغة الصينية وآدابها، وبرنامج ليسانس الترجمة المتخصصة في اللغة الصينية بنظام الساعات المعتمدة.

وأضافت أنه قد سبق اعتماد أربعة برامج بالكلية فى ٢ مايو ٢٠٢٣ وهى برنامج الليسانس في اللغه الإيطالية وادابها، برنامج الليسانس الألسن في اللغة الإسبانية وآدابها، برنامج ليسانس الألسن في اللغة الإنجليزية وآدابها، وبرنامج ليسانس الترجمة التحريرية والفورية شعبة الترجمة التحريرية أو شعبة الترجمة الفورية قسم اللغة الإنجليزية بنظام الساعات المعتمدة ، وبذلك يصل عدد البرامج المعتمدة بالكلية إلى تسعة برامج .

وصرح الدكتور أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية، بأن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أصدرت قرارها يوم ٢١-٦-٢٠٢٣ باعتماد برامج كلية التربية النوعية على النحو التالي : 
-اعتماد برنامج بكالوريوس التربية النوعية تخصص الإعلام التربوي مسرح مدرسي
-اعتماد برنامج بكالوريوس التربية النوعية تخصص الإعلام التربوي صحافة وإذاعة وتلفزيون
-اعتماد برنامج بكالوريوس التربية النوعية تخصص الإقتصاد المنزلي 
-اعتماد برنامج بكالوريوس التربية النوعية تخصص تكنولوجيا التعليم شعبة إخصائي تكنولوجيا التعليم 
-اعتماد برنامج بكالوريوس التربية النوعية تخصص التربية الفنية تربية خاصة.

كلية التمريض جامعة عين شمس كليتى الألسن والتربية النوعية الألسن الدكتور محمود المتيني أعضاء هيئة التدريس كلية الألسن جامعة عين شمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصدر أمني يكشف حقيقة وفاة الفنانة ياسمين أيمن في حادث بالتجمع الأول

صاحبة العربية البورش .. من هي ياسمين أيمن الحقيقية المتوفاة في حادثة التجمع ؟

قرار عاجل بشأن محاكمة مرتضى منصور في قضايا سب وقذف الخطيب

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

عن 3 لاعبين فقط .. تفاصيل جديدة عن صفقات الأهلي للموسم الجديد

التحقيق مع اليوتيوبر شادي سرور بتهمة إصابة 3 أشخاص في الغردقة

أهم 5 دعوات فى يوم عرفة تمسكوا بها واحفظوها من الآن

وزير الأوقاف: الأضحية سُنة للمستطيع ولا تجزئ إلا بالإبل والأبقار والغنم

ترشيحاتنا

علاج دوائي للمساعدة للإقلاع عن التدخين.. الصحة تحسم الجدل

رئيس الوزراء: إعادة إحياء القاهرة التاريخية جزء أصيل من خطة الدولة.. صور

الحرب الأهلية بدأت رسميا.. فاجنر تعلن إسقاط طائرة سوخوي روسية.. شاهد

للأزواج.. إتلاف المنقولات يعرضك لعقوبات رادعة| احذر

إيران تبحث مع السعودية تسيير رحلات جوية من 21 مدينة بين البلدين

6225 شركة| استثمارات سعودية جديدة في مصر بـ 30 مليار دولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش متزوجة.. تفاصيل جديدة عن أزمة صاحبة الفستان الأزرق.. وهوية ناشر الفيديو

احترس.. هذا المرض يصيبك بالاكتئاب| فما هو؟

فوائد عصير القصب.. احرص على تناوله لهذا السبب

قبل عيد الأضحى| أسعار المواشي بالأسواق.. لا تجعل نفسك عرضة للنصب

فيديو

خطفه ملك الموت.. مغني راب يسقط في حفل أمام جمهوره على المسرح

تطوّر مثير.. طلاق بسنت شوقي ومحمد فراج

حلم المونديال.. منتخب مصر ينتظر قرعة تصفيات كأس العالم.. فيديو جراف

غطى جسمها ورأسها بالفلوس.. طالبة سوهاج حديث المواقع بسبب حفل تخرجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ