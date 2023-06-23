جامعة عين شمس في أسبوع| المبنى الجديد لـ حاسبات صديق للبيئة .. تفاصيل مؤتمر الوافدين بكلية تمريض

جامعة عين شمس في أسبوع :

نائب رئيس الجامعة للتعليم يتفقد وحدة القياس والتقويم بكلية الهندسة

تفاصيل المؤتمر الطلابي الحادي عشر والثامن للوافدين بـ"تمريض عين شمس"

وضع حجر الأساس للمبنى الجديد لحاسبات عين شمس



شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها ،وضع حجر الأساس للمبنى الجديد لحاسبات عين شمس ، وعقد المؤتمر الطلابي الحادي عشر والثامن للوافدين بـ"تمريض عين شمس".



قام الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، بوضع حجر الأساس للمبنى الجديد لكلية الحاسبات والمعلومات بالحرم الرئيسي للجامعة، بمشاركة وحضور اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية و أمين صندوق تحيا مصر والدكتور أيمن فريد مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط و التدريب والتأهيل لسوق العمل ، والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث ود. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ود. نجوى بدر عميد كلية الحاسبات و المعلومات ، وأعضاء مجلس كلية الحاسبات و المعلومات و أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين.

وخلال وضع حجر الأساس للمبنى الجديد لكلية الحاسبات والمعلومات أكد د. محمود المتيني، أن الجامعة وضعت خطة لتنفيذ المبنى وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية ليكون بنظام اللييد LEED لتقييم المباني الخضراء ، كما سيكون المبنى وفق مواصفات الأبنية الذكية لتواكب العصر و تتفق وطبيعة الدراسة بالكلية.

وأضاف أن جامعة عين شمس تستهدف تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة للخروج بجامعة عين شمس في ثوب جديد يجمع بين عراقة تاريخها كواحدة من جامعات العصر الذهبي وفق تصنيف التايمز وفي الوقت نفسه تواكب متطلبات العصر والتطور المتسارع الذي تشهده المؤسسات التعليمية حول العالم.

وأوضحت الدكتور نجوى بدر عميد الكلية، أن كلية الحاسبات والمعلومات شهدت نقلة نوعية في السنوات القليلة الماضية سواء ما يتعلق بتنوع البرامج الأكاديمية التي تتفق ومتطلبات سوق العمل أو ما يخص رفع كفاءة البنية التحتية و الجوانب اللوجستية، لافتة أن المبنى الجديد للكلية سيتوج جهود استمرت لعدة سنوات ليحقق المعادلة المنشودة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية بشكل متكامل.

وأشارت أن المبنى الجديد سيكون أول كلية صديقة للبيئة وذلك حرصاً من جامعة عين شمس على تنفيذ معايير الاستدامة وفق رؤية مصر ٢٠٣٠.



افتتح الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب، فعاليات المؤتمر الطلابي الحادي عشر والثامن للوافدين والذي نظمته كلية التمريض بعنوان " المسارات المهنية في التمريض ما بين الفرص والتحديات للوصول للاستدامة والتميز".

وأقيم تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وإشراف الأستاذة الدكتورة سحر موسى عميد الكلية، أ.م.د. أميرة محمد عطيه مدير وحدة الوافدين ،والطالب يوسف سامح بدران رئيس إتحاد الطلبه.

شهد المؤتمر الدكتور طايع عبد اللطيف الأستاذ بكلية الزراعة وعضو مجلس الكلية ، الدكتور شهيرة سمير المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة ، الدكتور هيام رفعت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة ، الدكتور سهام جرجس وكيل الكلية للدراسات العليا و البحوث ، الدكتور شيرويت الأحمدى مدير إدارة الوافدين بالجامعة ، وعددا من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا والطلاب الوافدين بالكلية .

وأكد الدكتور عبد الفتاح سعود أن جامعة عين شمس تحرص دائمًا على زيادة أعداد الطلاب الوافدين للدراسة في مصر من خلال إطلاق حزمة خدمات تعليمية وبرامج حديثة وحصولها على أعلى التصنيفات العالمية بين الجامعات العالمية ما يساهم في جعل الجامعة قبلة للطلاب الوافدين للدارسة فيها خلال السنوات الماضية

كما أن الجامعة تعد من جامعات الجيل الرابع التى تدعم وتساند طلابها فى جميع جوانب الطالب الحياتية حتى تصقل شخصيته ويصبح خريج مختلف مبتكر متميز قادر على المنافسة فى السوق المحلى والدولى، متمنياً أن يخرج المؤتمر بتوصيات تطبيقية تؤثر بإيجابية فى العملية التعليمية والبحثية والخدمية للطلاب.

وأثنى أ.د. عبد الفتاح سعود على أجندة المؤتمر مشيراً إلي أن أهداف المؤتمر تدور حول المعرفة والإبتكار والبحث العلمي كونهم ركائز أساسية للتنمية، بالإضافة لتسليط الضوء على كل ما هو جديد فى العلوم التمريضية وتبادل البحوث والخبرات العلمية الجديدة بين الطلاب ، وكذلك دعم وتنظيم وتحقيق المبادرات الطلابية فى المجالات العلمية والبحثية ونشر الإنتاج البحثى والإبداعي لهم.

و أكدت أ.د. سحر موسي حرص الكلية علي إقامة مثل هذا المؤتمر بشكل دوري لتحقيق مزيد من التقارب بين الطلاب من مختلف الجنسيات ودمج الطلاب الوافدين، وتقليل شعورهم بالاغتراب بعيدا عن أوطانهم، دعم النشاط الطلابي داخل الكلية، وصقل مهاراتهم ومواهبهم بما يسمح بتخريج طالب قادر علي مواجهة تحديات العصر من خلال تفعيل استخدامات الوسائل التكنولوجية الحديثة في مختلف تخصصات علوم التمريض بما يجعله قادرا علي التميز داخل سوق العمل باعتبار أن قطاع التمريض أحد القطاعات الطبية الهامة في المنظومة الصحية داخل أي مجتمع.

واستعرضت أ.د. سحر موسي محاور المؤتمر والتى تدور حول التعليم والإبتكار وريادة الأعمال والقيادة والممارسة المبنية علي البراهين وكذلك تحسين جودة الرعاية الصحية وإدارة المعلومات.

وجدير بالذكر أنه على هامش المؤتمر، أقيمت عدة معارض للمنتجات الطلابية العلمية والفنية والطلاب الوافدين وكذلك معرض للفلكلور الشعبي.

قام الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب بتفقد وحدة القياس والتقويم بكلية الهندسة خلال مشاركته في احتفال الكلية بالمؤتمر العلمي.

وذلك تحت رعاية الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة و الدكتور عمرو شعت وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث و الدكتور أحمد منيب الصباغ وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والأستاذ الدكتور أكرم فاروق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



حيث كان في استقباله بمقر الوحدة الدكتور أحمد منيب الصباغ وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور عمرو عثمان حبيب مدير وحدة القياس والتقويم بالكلية والدكتور أيمن عبد الوهاب نائب مدير الوحدة والدكتور وليد حلمى عضو الوحدة.

و استعرض الدكتور عمرو عثمان الأنشطة والمهام التي تقوم بها وحدة القياس والتقويم مشيراً إلى أنه تم خلال هذا الفصل الدراسي التصحيح الإلكتروني وإعداد التقارير والتحاليل الإحصائية باستخدام برنامج ريمارك لما يزيد عن مئة وستون امتحان اختيار من متعدد كما تم التفعيل الكامل لمنظومة كوريكت لبنوك الأسئلة بدعم من إدارة الكلية لرفع أسئلة جميع امتحانات الاختيار من متعدد على بنوك الأسئلة وكذلك بعض الامتحانات المقالية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، كما قامت الوحدة بعقد العديد من الدورات التدريبية والفيديوهات التوضيحية لدعم وتشجيع أعضاء هيئة التدريس على رفع أسئلة الامتحانات على منظومة بنوك الأسئلة.

