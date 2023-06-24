بعد ظهورها في حمام السباحة .. صور أثارت الجدل لـ منة عرفة

تصدرت الفنانة الشابة منة عرفة لتريند عبر موقع جوجل بعد ظهورها فى حمام السباحة فى المالديف.

زاعتادت الفنانة الشابة منة عرفة على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والأناقة في آن واحد، مماجعلها محط اهتمام متابعيها.

وتألقت الفنانة الشابة منة عرفة ، بإطلالة انيقة ومميزة مرتدية ملابس صيفية مايوه وهو ما كشف عن جمالها.

وتتميز الفنانة الشابة منة عرفة، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارهاملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد الفنانة الشابة منة عرفة ي أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتينالسهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة عليكتفيها.

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